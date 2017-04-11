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11.04.2017 10:25
В Усинске прошел День Здоровья

Всемирный день здоровья традиционно отмечают 7 апреля. В этом году в Усинске основные мероприятия в рамках этого праздника проходили с 7 по 10 апреля.

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Как сообщает пресс-служба администрации городского округа "Усинск", это были оздоровительные акции, дни открытых дверей в медучреждениях, спортивные соревнования. Кроме того, спортивно-развлекательные мероприятия для детей, родителей и педагогов прошли во всех общеобразовательных учреждениях города. Также желающие могли бесплатно посетить спортивные учреждения города в рамках «Часа свободного посещения».

В ТЦ «Норд-Хаус» прошла акция, где посетители могли бесплатно измерить рост, вес, давление, определить уровень глюкозы и холестерина, а также получить консультацию у медицинских специалистов. Волонтеры-ребята из 10 «Б» класса школы №3 г.Усинска раздавали брошюры и листовки с рекомендациями по ведению здорового образа жизни и по профилактике различных заболеваний. В течение двух часов работала передвижная флюороустановка на Молодежной 22.

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«Нормы ГТО сдавай и здоровье прибавляй» — под таким девизом в субботу прошло еще одно спортивное мероприятие. На базе усинской ДЮСШ наиболее активная часть жителей Усинска приняла участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. Татьяна Анисимова, заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск» по социальной сфере, поприветствовала всех присутствующих, пожелала удачи и успехов в выполнении норм ГТО.

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Участники, после активной разминки, дружно приступили к выполнению упражнений. Кто из них получит золотой знак, серебряный или бронзовый — будет известно после подведения итогов и проверки протоколов во вторник.

Усинцы в очередной раз доказали, что в нашем городе живут бодрые духом люди, стремящиеся к здоровому образу жизни. Было шумно, весело и задорно. Несомненно, все кто принимал участие в мероприятиях, получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Комментарии (6)

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  • Местная
    11.04.2017, 10:51:32
    5
    А 7-го апреля, в день здоровья все, кто по своей наивности, в субботу (чтобы не отпрашиваться на работе) пришли в регистратуру взрослой поликлиники, как только открылась регистратура узнали, что талонов к узким специалистам нет. прием есть, а талонов нет:)) ни к кому, и к терапевтам тоже.
  • я
    11.04.2017, 11:08:40
    3
    С 2000 по 2015 год число больниц в России сократилось в два раза — с 10,7 до 5,4 тыс. организаций. Об этом сообщили эксперты Центра экономических и политических реформ, которые провели исследование состояния российской системы здравоохранения. ТО же самое с поликлиниками, пунктами скорой помощи, врачами..... Как сокращая инвестиции в здравоохранение и закрывая больницы, поликлиники, пункты скорой помощи, фонд оплаты труда мед работникам, и при это пропагандировать и радоваться дню здоровья? Это когнитивный диссонанс какой то!!!!!
    • Мда...
      11.04.2017, 12:06:10
      1
      Когнитивный диссонанс
      Когнитивный диссонанс - это, когда у нас здоровье ассоциируется с больницами, а не здоровым образом жизни, снижением употребления алкоголя и табака, здоровым питанием, повышенной физической активностью
  • кон
    11.04.2017, 11:16:50
    -2
    Не понял?
    День здоровья хорошо, но хотелось послушать результаты. Что выявили у людей в День здоровья. Статистику выявленных недугов.
  • 3т3
    11.04.2017, 12:53:11
    1
    Я тож в субботу пришла с утра в полеклинику. В объявлении наприсано, что в полеклинике мероприятия проходят с 8 до 12-00. Администратор полеклиники когда я у неё спросила в каком кабинете принимают по "дню здоровья" послала меня к руководству со словами: "это они объявление писали пусть они и объясняют в какой кабинет". Кабинет руководителя был конечно закрыт. Я очень огорчилась, но собралась, поискала по кабинетем и... О чудо, мне повезло!
    А в целом организация мероприятия в полеклинике отсутствовала полностью. И праздником и оздоровительной акцией это мероприятие назвать нельзя. Я бы сказала, что это издевательство над людьми.
    • Или
      11.04.2017, 13:58:46
      0
      Оздоровление?
      Оздоровление не в поликлинике проводят, а на стадионе, лыжне, в бассейне и спортзале
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