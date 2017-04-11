В Усинске прошел День Здоровья

Всемирный день здоровья традиционно отмечают 7 апреля. В этом году в Усинске основные мероприятия в рамках этого праздника проходили с 7 по 10 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации городского округа "Усинск", это были оздоровительные акции, дни открытых дверей в медучреждениях, спортивные соревнования. Кроме того, спортивно-развлекательные мероприятия для детей, родителей и педагогов прошли во всех общеобразовательных учреждениях города. Также желающие могли бесплатно посетить спортивные учреждения города в рамках «Часа свободного посещения».

В ТЦ «Норд-Хаус» прошла акция, где посетители могли бесплатно измерить рост, вес, давление, определить уровень глюкозы и холестерина, а также получить консультацию у медицинских специалистов. Волонтеры-ребята из 10 «Б» класса школы №3 г.Усинска раздавали брошюры и листовки с рекомендациями по ведению здорового образа жизни и по профилактике различных заболеваний. В течение двух часов работала передвижная флюороустановка на Молодежной 22.

«Нормы ГТО сдавай и здоровье прибавляй» — под таким девизом в субботу прошло еще одно спортивное мероприятие. На базе усинской ДЮСШ наиболее активная часть жителей Усинска приняла участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. Татьяна Анисимова, заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск» по социальной сфере, поприветствовала всех присутствующих, пожелала удачи и успехов в выполнении норм ГТО.

Участники, после активной разминки, дружно приступили к выполнению упражнений. Кто из них получит золотой знак, серебряный или бронзовый — будет известно после подведения итогов и проверки протоколов во вторник.

Усинцы в очередной раз доказали, что в нашем городе живут бодрые духом люди, стремящиеся к здоровому образу жизни. Было шумно, весело и задорно. Несомненно, все кто принимал участие в мероприятиях, получили заряд бодрости и хорошего настроения.