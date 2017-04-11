Региональный оператор напоминает усинцам о необходимости платить за капремонт

Если Вы никогда ранее не получали квитанции для оплаты взносов на капитальный ремонт или стали новым владельцем недвижимого имущества в МКД, сообщайте о таких случаях Региональному оператору.

Помните, что обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт в Республике Коми возникла в октябре 2014 года. Всем, кто не получал квитанции ранее, начисления производятся с октября 2014 года (на 01.04.2017 — 28 месяцев). Предоставляется рассрочка до шести месяцев.

В случае образования у собственника задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт, Региональный оператор обращается в судебные органы с иском о взыскании средств. По решению суда на собственника возлагается обязанность погасить задолженность перед Региональным оператором с учетом пеней и судебных издержек.

Напоминаем, что, согласно статье 153 Жилищного Кодекса РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе взнос на капитальный ремонт (Ст. 158 ЖК РФ). Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»