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11.04.2017 11:57
Региональный оператор напоминает усинцам о необходимости платить за капремонт

Если Вы никогда ранее не получали квитанции для оплаты взносов на капитальный ремонт или стали новым владельцем недвижимого имущества в МКД, сообщайте о таких случаях Региональному оператору.

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Помните, что обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт в Республике Коми возникла в октябре 2014 года. Всем, кто не получал квитанции ранее, начисления производятся с октября 2014 года (на 01.04.2017 — 28 месяцев). Предоставляется рассрочка до шести месяцев.

В случае образования у собственника задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт, Региональный оператор обращается в судебные органы с иском о взыскании средств. По решению суда на собственника возлагается обязанность погасить задолженность перед Региональным оператором с учетом пеней и судебных издержек.

Напоминаем, что, согласно статье 153 Жилищного Кодекса РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе взнос на капитальный ремонт (Ст. 158 ЖК РФ). Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

Комментарии (16)

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  • Ыть
    11.04.2017, 12:04:52
    21
    Усинцы напоминают фонду капремонта, что пора бы хоть что-то отремонтировать.
  • Ю-ю
    11.04.2017, 12:06:48
    12
    Мы бы с радостью поговорили с региональным оператором, если бы он был в Усинске.
  • вася
    11.04.2017, 12:11:44
    11
    капремонт
    не дождётесь воры кознакрады и прочая шушара, у Медведева возьмите
  • я
    11.04.2017, 12:14:36
    2
    а давайте скинемся всем миром по рублю мне на квартиру,а потом и я вам скинусь,вот так и с капремонтом фиг знает когда очередь дойдет.
  • Олежек
    11.04.2017, 12:19:15
    7
    Интересно, на каком основании ФОНД может взыскать сборы в судебном порядке??? Ведь ФОНД - это добровольные сборы
  • -_-
    11.04.2017, 12:31:46
    4
    На администрацию МО ГО "Усинск" уже подали в суд за не уплату взносов на капремонт?
    .
  • ггн
    11.04.2017, 12:57:04
    3
    Направила обращение в эту организыцию с просьбой сделать мне рассрочку долга и ещё ряд вопросов задала на их сайте. В результате прошло почти месяц. Никто не ответил. Надо в прокуратуру жалобу писать.
  • wow
    11.04.2017, 13:41:42
    4
    Не платил, и не собираюсь!
    И всем того желаю!
  • капремонт
    11.04.2017, 13:48:42
    0
    Это все выкачивание денег у населения
  • Гость
    11.04.2017, 13:55:38
    1
    В соответствии с чем? Договора у меня с вами нет. И обозначьте дату капремонта моего дома, тогда подумаю.
    • Хочешь приколю
      11.04.2017, 14:03:50
      3
      Скажи адрес - а я тебе дату ремонта. Если повезет - в следующем десятилетии отремонтируют)
  • Петя
    11.04.2017, 14:12:39
    5
    ни копейки не платил этому ВОРЬЮ и не буду!
  • тайна
    11.04.2017, 14:45:29
    1
    Не платила и не буду, договор не составляли, кому же платить? Та же тема как с ваучерами, не дождетесь, со всех сторон народ обложили, лучше уж сразу бомбу на нас и нет сборов и проблем?
  • Бим
    11.04.2017, 14:50:49
    1
    в край оборзели, пусть помнят о своих обязанностях
  • Еее
    11.04.2017, 14:54:48
    2
    На х** идите с своим кап ремонтом
  • Олеся
    11.04.2017, 15:07:23
    1
    да пусть этот региональный оператор вместе со своим кап.ремонтом и взносами идёт лесом!!!!!!!!!!!!!!!
    покажите хоть один дом, которому повезло и его капитально отремонтировали и меня интересует только Усинск, а не Сыктывкар или Москва!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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