<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

11.04.2017 13:10
Гапликов посчитал Коми одним из самых пьющих регионов, которому помогут мусульмане

Глава республики на ежеквартальной встрече с Общественной палатой РК высказал свое мнение, как бороться с алкоголизацией населения "снизу", с помощью общественных институтов.

2.jpg

Руководитель региона отреагировал на выступление члена Общественной палаты Коми Валентины Кулимовой. Руководитель комиссии ОП РК по социальным вопросам отметила, что республика занимает 58-е место по продолжительности жизни, 14-е – по смертности рабочего населения и входит в десятку самых пьющих регионов России.

"Вот было скромно сказано, что мы входим в десятку самых пьющих регионов. Да мы в тройку входим. Вот здесь сидят наши братья-мусульмане. Республики, в которых исповедуют ислам, самые непьющие. Объединение всех конфессий может дать результат. И в Коране, и в Библии, и в Торе порицают "зеленого змия". Мы же должны объяснить цивилизованным языком все то, что наработано за многие тысячелетия", - заявил С.Гапликов.

Комментарии (9)

Добавить комментарий
  • Маргоша
    11.04.2017, 13:27:05
    8
    Не скажу про всех мусульман, но в нашем городе пьют все "на равных". И нечего делить на мусульман, православных, иудеев и т.д. Культура пития всегда у всех народов была. Водка не выбирает, к какой конфессии ты принадлежишь.
    • ...
      11.04.2017, 13:44:26
      7
      и сало едят. Точно.
  • ох
    11.04.2017, 13:51:09
    6
    И русские не все пьют, а если пьют, то не все упиваются.
  • Марина
    11.04.2017, 13:54:31
    8
    Братья-мусульмане непьющие и т.д.,уже "помогли"3 апреля в. Санкт-Петербурге.До сих пор не могу в себя придти.От них только наркота в неограниченных размерах и прочая нечисть.
    В Усинске их скоро будет больше,чем местных жителей.
    Мне таких непьющих не надо.
  • миграны
    11.04.2017, 13:59:59
    5
    Выслать всех на историческую родину
  • ноно
    11.04.2017, 14:32:01
    4
    мусульмане
    мусульмане должны жить в мусулмании и не где боле.
  • Житель Усинска
    11.04.2017, 14:34:46
    6
    Готовтесь граждане, нас предлагают заменить на таджиков и узбеков.
  • коко
    11.04.2017, 14:35:32
    4
    мусульмане
    должны жить в мусульмании или возле путина и медведева
  • ***
    11.04.2017, 14:52:55
    4
    это Гапликов про себя сожалеет ? уже 2 раза на капельницы возили его. Может, решил в мусульманина переобуться , чтоб бросить пить? даже смешно из его уст слышать про осуждение пьющих. пускай с себя начнет
Последние комментарии
Последние объявления
   
 