Гапликов посчитал Коми одним из самых пьющих регионов, которому помогут мусульмане

Глава республики на ежеквартальной встрече с Общественной палатой РК высказал свое мнение, как бороться с алкоголизацией населения "снизу", с помощью общественных институтов.



Руководитель региона отреагировал на выступление члена Общественной палаты Коми Валентины Кулимовой. Руководитель комиссии ОП РК по социальным вопросам отметила, что республика занимает 58-е место по продолжительности жизни, 14-е – по смертности рабочего населения и входит в десятку самых пьющих регионов России.

"Вот было скромно сказано, что мы входим в десятку самых пьющих регионов. Да мы в тройку входим. Вот здесь сидят наши братья-мусульмане. Республики, в которых исповедуют ислам, самые непьющие. Объединение всех конфессий может дать результат. И в Коране, и в Библии, и в Торе порицают "зеленого змия". Мы же должны объяснить цивилизованным языком все то, что наработано за многие тысячелетия", - заявил С.Гапликов.