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11.04.2017 15:01
В Усинске хулиган получил 240 часов исправительных работ
Житель Усть-Усы совершил грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия.
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Как сообщили нашей редакции в прокуратуре города Усинска, подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 21 августа прошлого года, находясь по месту своего жительства из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, пренебрегая общепринятыми нормами морали и правилами поведения в обществе, произвел из окна своей квартиры выстрел из неустановленного предмета, используемого в качестве оружия в окно здания администрации с. Усть-Уса, нарушив своими действиями общественный порядок.

Действия жителя усинского района суд квалифицировал как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов.

Меру пресечения «хулигану» в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставили прежней до вступления приговора в законную силу.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (1)

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  • Dad
    11.04.2017, 15:20:48
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    Да..Наверно, из лука стрелял.
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