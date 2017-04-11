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11.04.2017 17:01
В Усинске продолжаются отчеты управляющих компаний
Завтра Управляющие организации «Фок и «Форма» отчитаются о своей работе.
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Управлением ЖКХ утвержден график, согласно которому все управляющие компании и организации должны отчитаться о проделанной работе за 2016 год перед населением городского округа «Усинск».

Отчеты будут проходить каждую среду в 18.00 в актовом зале администрации Усинска (2 этаж).

Каждый желающий сможет прийти и задать вопрос руководству обслуживающей его управляющей организации.

График годовой отчетности Управляющих организаций и ТСЖ г. Усинска о проделанной работе за 2016г.

Адрес Апрель 2017г.
1 ТСЖ «Мой дом» 05.04.2017г.
2 ООО УО «Строймастер» 05.04.2017г.
3 ООО УО «Форма» 12.04.2017г.
4 ООО УО «ФОК» 12.04.2017г.
5 ООО УО «Модуль» 19.04.2017г.
6 ООО УО «Гелиос» 19.04.2017г.
7 ООО УО «Управдом» 26.04.2017г.
8 ООО УО «Жилкомхоз» 26.04.2017г.
9 ООО УО «Перспектива» 03.05.2017г.
10 ООО УО «Партнер» 03.05.2017г.
11 ООО УО «САГ-Билдинг Плюс» 10.05.2017г.
12 ТСЖ «Комсомольская 1» 10.05.2017г.
13 ООО УО «Универсал» 17.05.2017г.
14 ТСЖ «Наш дом» 17.05.2017г.

Комментарии (2)

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  • Пох.Нах
    11.04.2017, 18:17:14
    2
    А на то что от этого! Эти выродки отчитаются что все хорошо, а мы как жили в де..ме так в нем и останемся!
  • на заметку
    11.04.2017, 19:55:42
    1
    господин Якимчук заболел нечаянно, так что ответов мы не получим на свои вопросы. Можно и не ходить, придет только главбухша....
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