В Усинске продолжаются отчеты управляющих компаний

Завтра Управляющие организации «Фок и «Форма» отчитаются о своей работе.

Управлением ЖКХ утвержден график, согласно которому все управляющие компании и организации должны отчитаться о проделанной работе за 2016 год перед населением городского округа «Усинск».

Отчеты будут проходить каждую среду в 18.00 в актовом зале администрации Усинска (2 этаж).

Каждый желающий сможет прийти и задать вопрос руководству обслуживающей его управляющей организации.

График годовой отчетности Управляющих организаций и ТСЖ г. Усинска о проделанной работе за 2016г.