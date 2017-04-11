11.04.2017 17:01
В Усинске продолжаются отчеты управляющих компаний
Завтра Управляющие организации «Фок и «Форма» отчитаются о своей работе.
Управлением ЖКХ утвержден график, согласно которому все управляющие компании и организации должны отчитаться о проделанной работе за 2016 год перед населением городского округа «Усинск».
Отчеты будут проходить каждую среду в 18.00 в актовом зале администрации Усинска (2 этаж).
Каждый желающий сможет прийти и задать вопрос руководству обслуживающей его управляющей организации.
График годовой отчетности Управляющих организаций и ТСЖ г. Усинска о проделанной работе за 2016г.
|Адрес
|Апрель 2017г.
|1
|ТСЖ «Мой дом»
|05.04.2017г.
|2
|ООО УО «Строймастер»
|05.04.2017г.
|3
|ООО УО «Форма»
|12.04.2017г.
|4
|ООО УО «ФОК»
|12.04.2017г.
|5
|ООО УО «Модуль»
|19.04.2017г.
|6
|ООО УО «Гелиос»
|19.04.2017г.
|7
|ООО УО «Управдом»
|26.04.2017г.
|8
|ООО УО «Жилкомхоз»
|26.04.2017г.
|9
|ООО УО «Перспектива»
|03.05.2017г.
|10
|ООО УО «Партнер»
|03.05.2017г.
|11
|ООО УО «САГ-Билдинг Плюс»
|10.05.2017г.
|12
|ТСЖ «Комсомольская 1»
|10.05.2017г.
|13
|ООО УО «Универсал»
|17.05.2017г.
|14
|ТСЖ «Наш дом»
|17.05.2017г.
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