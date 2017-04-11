Технический сбой сделал часть паспортов усинцев недействительными

Жители Усинска сталкиваются с проблемами из-за того, что их паспорт признан не действительным.

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в отделении УФМС России по Республике Коми в г. Усинске, на сервере МВД произошёл технический сбой. В результате часть паспортов жителей Усинска стала недействительна.

Для того чтобы проверить свой документ удостоверяющий личность вам необходимо в срочном порядке перейти на сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России и вбить данные паспорта гражданина Российской Федерации.

Если вы увидите надпись, что данный паспорт "не действителен", то вам необходимо срочно обратиться в отдел по вопросам миграции ОМВД РФ по г. Усинск, который расположен по адресу: Усинск, Парковая д. 20 в кабинет №3 с 12 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и его копию. Все данные будут направлены в Сыктывкар для корректировки.

По информации отделения УФМС в Усинске, такие проблемы ждут не только жителей нашего города, технический сбой задел и другие населенные пункты Республики Коми.

(с) Усинск.Онлайн