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11.04.2017 17:41
Технический сбой сделал часть паспортов усинцев недействительными
Жители Усинска сталкиваются с проблемами из-за того, что их паспорт признан не действительным.
pasport.jpg

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в отделении УФМС России по Республике Коми в г. Усинске, на сервере МВД произошёл технический сбой. В результате часть паспортов жителей Усинска стала недействительна.

Для того чтобы проверить свой документ удостоверяющий личность вам необходимо в срочном порядке перейти на сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России и вбить данные паспорта гражданина Российской Федерации.

Если вы увидите надпись, что данный паспорт "не действителен", то вам необходимо срочно обратиться в отдел по вопросам миграции ОМВД РФ по г. Усинск, который расположен по адресу: Усинск, Парковая д. 20 в кабинет №3 с 12 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и его копию. Все данные будут направлены в Сыктывкар для корректировки.

По информации отделения УФМС в Усинске, такие проблемы ждут не только жителей нашего города, технический сбой задел и другие населенные пункты Республики Коми.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (11)

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  • LSD
    11.04.2017, 18:05:30
    7
    Интересно сколько в этой базе тысяч человек?
    За такой "сбой" кто то лишится работы?
  • -=-=
    11.04.2017, 18:11:18
    3
    Ну вот, ещё утверждают, что комп. -это надёжно... надёжнее бумаги в ничего нет. Если и сгорит, то не у всей России сразу.
  • Ю-ю
    11.04.2017, 18:13:59
    2
    Сочувствую тем, кто за пределами города, а то и страны, на данный момент.
    • это
      11.04.2017, 18:24:26
      0
      Щас, все быстро по алфавиту все свои данные забейте в компьютер.
  • Лэри
    11.04.2017, 18:26:18
    1
    а почему адрес не правильный? на Парковой 20 находиться УФМС
    • Света
      11.04.2017, 19:29:36
      2
      Самое интересное,что информация только сейчас появилась в СМИ, когда уже кто-то подал документы для исправления,кто-то с кредитом "попал"(кто выплачивал по паспортам),а кто-то на вахте и собирался сразу уезжать,а многие только сегодня узнали благодаря (сарафанному радио)
    • 135
      11.04.2017, 20:03:04
      0
      Федеральная миграционная служба ликвидирована, Ее функции переданы в МВД. Год назад.
  • я
    11.04.2017, 20:35:49
    0
    придешь в уфмс но сначала скажут заплати гос пошлину
    • Димон
      11.04.2017, 21:22:24
      0
      Нет, у меня как раз попался недействительный паспорт. Пошёл сегодня в паспортный стол и написал заявление, и взяли у меня копию паспорта и все. А завтра иду за справкой получать. Ничего не надо платить. Вот только они сами тоже в шоке от происходящих... и к сожалению они тоже не могут сказать когда все это исправят. Заявление отправят в Сыктывкар, а затем из Сыктывкара отправят в Москву...
  • Я
    11.04.2017, 20:49:05
    0
    В чем проблема? Был сбой, так пусть его и исправляют. Сбой случился без моего участия, почему я теперь должен носиться как ошпаренный перед отпуском? И завтра там сколько будет человек в очереди на прием в течение одного часа - человек 800, 1000, 5000? Сайт по ссылке уже лег.
  • ттт
    11.04.2017, 21:11:55
    -1
    А что это за сайт такой "services.fms.gov.ru"?
    Уважаемый Усинск онлайн уже дает ссылки на сайты мошенников? Прежде чем вводить свои данные введите в Яндексе "Главного управления по вопросам миграции МВД России" и сравните адреса
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