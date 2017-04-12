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12.04.2017 07:08
Неработающих лишат медицины

Минздрав России предлагает лишить безработных граждан бесплатных полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), оставив им право только на скорую помощь — по мнению чиновников, это поможет сэкономить бюджетные средства.

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В Минздраве подтвердили, что сейчас готовят соответствующий законопроект, и уточнили, что он коснётся лишь тех россиян, кто работает без оформления трудового договора, то есть имеет доход, но не платит отчисления в социальные фонды — их полисы ОМС будут признаны недействительными.

«Предложенные законопроектом новеллы будут способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения», — цитирует Минздрав издание.

Эксперты в области здравоохранения, напротив, считают, что инициатива приведет к дополнительным тратам для государства, ущемит права граждан и приведет к увеличению нагрузки на «скорую».

— Человека, которому можно было бы помочь сравнительно дешево на амбулаторном этапе, будут спасать экстренно в стационарах, делать дорогие операции, реанимации и так далее. В худшем случае человек станет инвалидом, за которого государство будет платить втридорога, вместо того чтобы его сразу пролечить и он бы еще и работал при этом, — пояснил эксперт.

Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков рассказал, что вызов «скорой» стоит от 2 тыс. до 6 тыс. рублей в зависимости от региона, а один амбулаторный визит к терапевту по полису ОМС в среднем обходится в 200 рублей.

Дмитрий Беляков опасается, что изменения приведут к дополнительной нагрузке на «скорую», что может помешать помогать тем, кто действительно нуждается в экстренной помощи...

Сейчас страховые взносы на ОМС за работающих граждан уплачивает работодатель, а за неработающих, к которым относятся дети, студенты, пенсионеры и официально безработные, — субъекты РФ за счёт бюджетных средств.

Комментарии (10)

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  • Алекс
    12.04.2017, 7:52:19
    2
    Если не ошибаюсь, в Усинске вызов скорой обходится в 4600 р., а это 23 похода к терапевту - и где тут экономия бюджетных средств.
    • БГБ
      12.04.2017, 7:57:21
      1
      Это на первых порах.
      Потом сразу в морг.
  • БГБ
    12.04.2017, 7:55:21
    0
    Почему утвердительно?
    Или по части отъема нет сомнений? Это ж не давать.
  • Угу
    12.04.2017, 7:55:32
    3
    Вот про что и речь была, семимильными шагами, но мы придём к тому, что медицина будет только платной, но будет ли она доступной для всех слоёв населения, это вопрос......
  • Лариса
    12.04.2017, 8:27:39
    4
    Наше государство, таким образом, решило избавиться от лишних людей! А еще проще - пулю в лоб, или менее затратно - газовые камеры!
    • Я
      12.04.2017, 8:32:09
      2
      А где же ваш патриотизм и крымнаш.,Сирия наш, путин 86%???
  • Калек
    12.04.2017, 8:30:02
    0
    по мнению чиновников, это поможет сэкономить бюджетные средства.
  • М
    12.04.2017, 8:44:15
    1
    А как же статья 41 конституции РФ?
    • Ю-ю
      12.04.2017, 8:49:49
      2
      Платно - вытащить гвоздь из черепа, бесплатно - загнуть, чтобы не мешал.
    • wer
      12.04.2017, 8:49:53
      1
      что такое конституция РФ? не несите бред. живем только по "понятиям" ЕР.
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