Неработающих лишат медицины

Минздрав России предлагает лишить безработных граждан бесплатных полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), оставив им право только на скорую помощь — по мнению чиновников, это поможет сэкономить бюджетные средства.

В Минздраве подтвердили, что сейчас готовят соответствующий законопроект, и уточнили, что он коснётся лишь тех россиян, кто работает без оформления трудового договора, то есть имеет доход, но не платит отчисления в социальные фонды — их полисы ОМС будут признаны недействительными.

«Предложенные законопроектом новеллы будут способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения», — цитирует Минздрав издание.

Эксперты в области здравоохранения, напротив, считают, что инициатива приведет к дополнительным тратам для государства, ущемит права граждан и приведет к увеличению нагрузки на «скорую».

— Человека, которому можно было бы помочь сравнительно дешево на амбулаторном этапе, будут спасать экстренно в стационарах, делать дорогие операции, реанимации и так далее. В худшем случае человек станет инвалидом, за которого государство будет платить втридорога, вместо того чтобы его сразу пролечить и он бы еще и работал при этом, — пояснил эксперт.

Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков рассказал, что вызов «скорой» стоит от 2 тыс. до 6 тыс. рублей в зависимости от региона, а один амбулаторный визит к терапевту по полису ОМС в среднем обходится в 200 рублей.

Дмитрий Беляков опасается, что изменения приведут к дополнительной нагрузке на «скорую», что может помешать помогать тем, кто действительно нуждается в экстренной помощи...

Сейчас страховые взносы на ОМС за работающих граждан уплачивает работодатель, а за неработающих, к которым относятся дети, студенты, пенсионеры и официально безработные, — субъекты РФ за счёт бюджетных средств.