Комментарии (1)

Официальная информация о ситуации на месторождении им. А.Алабушина

На месторождении им. А.Алабушина завершаются работы по разборке устья скважины 2Р. Пострадавших и погибших нет.

Это позволит в ближайшее время приступить к герметизации скважины и ликвидировать ее возгорание, допущенное подрядчиком – ООО «КомиКуэст Интернешнл». Основные мероприятия выполняются силами ГКУ РК «Профессиональная аварийно-спасательная служба» и оперативными бригадами ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», сообщает пресс-служба общества «ЛУКОЙЛ-Коми».

Как уже говорилось ранее, в течение 10-11 апреля в полном объеме проведены подготовительные мероприятия, в том числе непрерывно ведется охлаждение производственного оборудования, находящегося в близости от скважины 2Р. На данный момент в ликвидации последствий инцидента задействовано 146 сотрудников экстренных служб и предприятия, 54 единицы техники. Для координации действий привлеченных сил в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» действует оперативный штаб.