Почему плачет губернатор?

Редакция БНК получила очень трогательное письмо от анонимного автора, который, по всей видимости, присутствовал на недавней встрече Сергея Гапликова с членами Общественной палаты региона. Автор рассказал о слезах главы Коми, в этот раз представшего не «грозным начальником и закаленным бойцом», а человеком «со всеми его эмоциями и недостатками».

Фото Ольги Соловей, «Комсомольская правда» в Коми

«В понедельник у нас плакал глава республики. Собрал общественную палату, выслушал первую часть доклада, взял слово, долго говорил, отвлекся и заплакал. Не рыдал, конечно, взахлеб, но с эмоциями не справился, и вдруг показался не грозным начальником и таким закаленным бойцом, а обычным слабым человеком, каких большинство, чем заставил многих растеряться.

Он вообще на этой неделе отличается каким-то лирично-сентиментальным настроением. То Год добрых дел ему, то единение народное, то душещипательные истории, от которых и самый черствый сухарь дрогнет.

Обычно главу мы привыкли видеть серьезным, сосредоточенным, конкретным, лаконичным и жестким. Ботинком по трибунам не стучит, но до того недалеко, а вот кузькину мать, кажется, все же кому-то успел показать и не раз. Поэтому пространное и продолжительное выступление перед общественной палатой удивило. То ли ругался, то ли на путь истинный наставлял, то ли каяться призывал. А может и что-то среднее. А уж история про ампутированную руку маленького мальчика в пересказе главы и вовсе вогнала в ступор. Кто-то удивился самой истории, кто-то поведению губернатора.

Если кратко, то рассказ вот о чем был. Маленький мальчик пошел с папой в гараж. Пока счастливый отец возился со своей машиной, малыш подхватил какую-то случайную железку и что-то на борту авто нацарапал. Папа в гневе кинулся на сына… опомнился, поняв, что бьет ребенка по руке гаечным ключом. Быстро повез в больницу. Ручку не спасли. Пришлось ампутировать. Где-то в промежутке малыш поинтересовался у отца: а ручка отрастет? Папаша не нашелся, что ответить. Позже вернулся в гараж. И тут его самого чуть не хватил удар. За эмоциями и последующими переживаниями не хватило времени на осознание причины всего произошедшего. Оказалось, что мальчик нацарапал на машине «папа, я тебя люблю».

В разных вариациях эта история давно гуляет по интернету. Встречались и версии, где мама ножницами забивала маленькую дочь, вырезавшую ей из новой скатерти сердечки или цветочки. Несмотря на, как принято говорить, «котоламповость» (не самая новая и достоверная история), рассказ вполне жизненный. И тем пугающий. Вот и рассказчик был впечатлен так, что для завершения ему потребовалась пауза минут в десять, стакан воды и носовой платок. Слез сдержать не удалось. Впрочем, не только ему. Тихо и прилично всплакнули и некоторые из слушателей.

На минуту показалось, что человек просто устал, соскучился по родным, ностальгия замучила, да дураки надоели. Вот и захлестнули эмоции. А может весна в сочетании со Страстной седмицей. А может, оказались отчеты, цифры, графики и рейтинги не важны. А важен сам человек, как он есть со всеми его эмоциями и недостатками. И что глава этот тоже человек, а не памятник самому себе.»