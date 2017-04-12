<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

12.04.2017 11:46
Письмо в редакцию: "А в какие игрушки играет ваш ребенок?"
Житель Усинска неоднократно встречал детей с электрошокерами на улице. Они просто мило игрались...
schoker.jpg

- На прошлой неделе увидел мальчика лет 8-9 на улице в Пионерном возле трёхэтажек, который гонялся за сверстниками с электрошокером (якобы в шутку), а шокер не игрушечный, - пишет нам в редакцию Артём. - Остановил, отругал, ну а что я по сути могу еще с ним сделать. Ну подумал единичный случай, а нет вчера опять увидел в том же месте мальчика уже постарше, лет 12-13 ударил сверстника шокером в ногу.

- Я беседу с ним провел, но понимаю, что безрезультатно. Он смотрит на меня абсолютно праведными глазами, типа: "а что такого то?" и ничего не понимает, еще и огрызается. Было дикое желание "лещей" надавать и шокер отобрать, дак потом же заявление в полицию напишут, еще я виноватым и останусь, - замечает наш читатель.

Уважаемые родители, проверьте, какими игрушками играет ваш ребенок. Если у вашего ребенка есть шокер, то научите как с ними нужно обращаться и в каких ситуациях его следует применять.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

Добавить комментарий
  • ...
    12.04.2017, 11:48:01
    3
    Детям, наверное, родители от собак шокеры выдали. Особенно в Пионерном.
    • Гость
      12.04.2017, 12:33:43
      0
      Живу в Пионерном, ребенку и себе купила шокер для защиты от собак, с которыми Хахалкин не борется.
    • Артём
      12.04.2017, 12:43:48
      4
      Пацаненок, так мне и сказал что родители ему шокер дали для защиты от собак, только он им совсем не собак гонял. в этом и заключается проблема.
  • -=-=
    12.04.2017, 11:56:01
    8
    А раньше было нормальным.взять хулиганчика за руку или даже за ухо и отвести его к родителям. Сейчас даже родителям нельзя тронуть своего собственного. Поэтому и бардак в головах у них.. Прям как покупатели- правы во всём.
    • Тролль
      12.04.2017, 12:53:36
      0
      Возьми его за ухо, ага... Тут же педофилию нарисуют.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 