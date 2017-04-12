Письмо в редакцию: "А в какие игрушки играет ваш ребенок?"

Житель Усинска неоднократно встречал детей с электрошокерами на улице. Они просто мило игрались...

- На прошлой неделе увидел мальчика лет 8-9 на улице в Пионерном возле трёхэтажек, который гонялся за сверстниками с электрошокером (якобы в шутку), а шокер не игрушечный, - пишет нам в редакцию Артём. - Остановил, отругал, ну а что я по сути могу еще с ним сделать. Ну подумал единичный случай, а нет вчера опять увидел в том же месте мальчика уже постарше, лет 12-13 ударил сверстника шокером в ногу.

- Я беседу с ним провел, но понимаю, что безрезультатно. Он смотрит на меня абсолютно праведными глазами, типа: "а что такого то?" и ничего не понимает, еще и огрызается. Было дикое желание "лещей" надавать и шокер отобрать, дак потом же заявление в полицию напишут, еще я виноватым и останусь, - замечает наш читатель.

Уважаемые родители, проверьте, какими игрушками играет ваш ребенок. Если у вашего ребенка есть шокер, то научите как с ними нужно обращаться и в каких ситуациях его следует применять.

(с) Усинск.Онлайн