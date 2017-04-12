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12.04.2017 11:44
Гапликов поручил Усинску отчитаться о бродячих собаках

К 1 мая правительство и муниципалитеты Коми отчитаются о мерах по решению проблемы бродячих животных. Такой срок обозначил глава республики Сергей Гапликов в ходе оперативного совещания с членами кабинета министров региона, сообщила пресс-служба губернатора.

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- Правительству и руководителям городов и районов было дано поручение проработать дополнительные механизмы, в том числе финансовые, и обеспечить принятие необходимых решений и реализацию мероприятий для ликвидации проблемы бродячих собак. Срок стоял - апрель текущего года. На данный момент задача не выполнена. Предупреждаю, 1 мая отчет о выполнении поручения должен быть у меня на столе. Это персональная ответственность каждого главы муниципального образования и соответствующих руководителей в правительстве, - поручил глава Коми.

Комментарии (11)

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  • отчитываюсь
    12.04.2017, 11:56:52
    12
    собаки живы, здоровы и размножаются не по дням и по часам....
  • Лол
    12.04.2017, 12:01:54
    10
    Инсайд! В сеть слит отчёт по Усинску!

    ОТЧЁТ
    об отловленных собаках на территории Усинска в 2017 году.

    1. Собак отловлено - 0 шт.
    2. Собак ликвидировано - 0 шт.
    3. Больных на голову зоозащитников - 1 шт.
    4. Обещаний построить приют - 1 шт.
    5. Попыток провести конкурс за 3 копейки - 100500 шт.

    Отчёт окончен.
    С.Ю.Хахалкин, дата, подпись.
    • Greff
      12.04.2017, 12:14:18
      5
      Боюсь, что по п.3 данные сильно занижены
  • Димон
    12.04.2017, 12:31:40
    0
    А как быть если на аукцион по отлову бродячих животных никто не заявляется?
    • -=-=
      12.04.2017, 12:35:34
      4
      Потому,что зоозащитники липовые. Не хотят заниматься собаками. Легче здесь доказывать, какие они добрые, а люди злые.
    • @
      12.04.2017, 12:44:53
      0
      Отстреливайте сами бесплатно
      • Х
        12.04.2017, 12:47:51
        0
        Отстреливать законом запрещено. Дальше что?
        А чего ты не отстреливаешь бесплатно?
    • Едрен батон
      12.04.2017, 12:45:05
      -1
      Димон, ты разве не видешь какой контингент ошивается на этом сайте? Они даже твой вопрос не поняли! А ты ждёшь ответа...)) Тут не с кем вести диалог!
      • батону едрёному
        12.04.2017, 13:18:45
        0
        Заблудился чёли?
        А вы, простите, как сюда попали? Вы ж другой контингент. Да ещё и в диалог вступил, зачем-то. По-ошиваться захотелось?
    • fff
      12.04.2017, 12:58:30
      2
      Задания аукционные бестолковые и непросчитанные и непродуманные (как "отмазка"). На их требования необходимо сумму другую. Это же действительно огромная работа, а деньги аукциона нериальные.
  • Не зоозащитник
    12.04.2017, 13:02:47
    0
    А координальных предложений не видел я ни разу.
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