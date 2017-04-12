Гапликов поручил Усинску отчитаться о бродячих собаках

К 1 мая правительство и муниципалитеты Коми отчитаются о мерах по решению проблемы бродячих животных. Такой срок обозначил глава республики Сергей Гапликов в ходе оперативного совещания с членами кабинета министров региона, сообщила пресс-служба губернатора.
- Правительству и руководителям городов и районов было дано поручение проработать дополнительные механизмы, в том числе финансовые, и обеспечить принятие необходимых решений и реализацию мероприятий для ликвидации проблемы бродячих собак. Срок стоял - апрель текущего года. На данный момент задача не выполнена. Предупреждаю, 1 мая отчет о выполнении поручения должен быть у меня на столе. Это персональная ответственность каждого главы муниципального образования и соответствующих руководителей в правительстве, - поручил глава Коми.
ОТЧЁТ
об отловленных собаках на территории Усинска в 2017 году.
1. Собак отловлено - 0 шт.
2. Собак ликвидировано - 0 шт.
3. Больных на голову зоозащитников - 1 шт.
4. Обещаний построить приют - 1 шт.
5. Попыток провести конкурс за 3 копейки - 100500 шт.
Отчёт окончен.
С.Ю.Хахалкин, дата, подпись.
А чего ты не отстреливаешь бесплатно?