Гапликов поручил Усинску отчитаться о бродячих собаках

К 1 мая правительство и муниципалитеты Коми отчитаются о мерах по решению проблемы бродячих животных. Такой срок обозначил глава республики Сергей Гапликов в ходе оперативного совещания с членами кабинета министров региона, сообщила пресс-служба губернатора.

- Правительству и руководителям городов и районов было дано поручение проработать дополнительные механизмы, в том числе финансовые, и обеспечить принятие необходимых решений и реализацию мероприятий для ликвидации проблемы бродячих собак. Срок стоял - апрель текущего года. На данный момент задача не выполнена. Предупреждаю, 1 мая отчет о выполнении поручения должен быть у меня на столе. Это персональная ответственность каждого главы муниципального образования и соответствующих руководителей в правительстве, - поручил глава Коми.