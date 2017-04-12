Усинцев приглашают отпраздновать Пасху

Администрация городского округа "Усинск" приглашает посетить праздничное народное гуляние «Пасхальный перезвон», которое состоится 16 апреля начало в 12.00 часов на площади им. А.М. Босовой.

Фотография из архива

В программе: выступление творческих коллективов Усинского дворца культуры, праздничная торговля, пасхальные игровые и спортивные площадки для взрослых и детей, ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества.

Издревле русский народ праздновал праздник Святого Воскресения всю пасхальную неделю, люди ходили в гости, обмениваясь при этом крашенками (крашеными яйцами), дарили подарки, поздравляли друг друга с Воскресением Христовым.

В Усинске тоже есть своя традиция, по окончании светлой пасхальной недели двери усинского дворца культуры распахиваются для всех желающих посетить фестиваль православного искусства.

23 апреля в 14 .00 часов мы приглашаем всех на XX муниципальный фестиваль «Пасха красная».