В Усинске всего 12% практически здоровых людей

В администрации прошло очередное заседание штаба по диспансеризации, на котором были подведены предварительные итоги I квартала 2017 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Усинска, на данный момент диспансеризацию прошли 1676 человек, что составляет 28% от годового плана. Завершили первый этап диспансеризации среди жителей села 577 человек, что составляет 47% от годового плана (42% - неработающие, 50% работающие). Направлено на второй этап 386 человек, что составляет 23% от общего числа, завершивших первый этап диспансеризации. Завершили второй этап 32 человека, 8% от числа, направленных на второй этап. В результате проведенной диспансеризации за I квартал 2017г. были установлены группы здоровья:

1 группа здоровья – 188 человек (практически здоровые), 12% от общего числа завершивших ДВН.

2 группа здоровья – 516 человек (имеющие умеренные факторы риска), 33% от общего числа завершивших ДВН.

3 группа здоровья – 886 человек (имеющие заболевания и высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний), 55% от общего числа завершивших ДВН.

При этом было отмечено, что в числе самых главных причин риска развития хронических неинфекционных заболеваний первыми следуют:

1) Избыточная масса тела

2) Высокое артериальное давление

3) Курение табака

4) Нерациональное питание

Напоминаем, что диспансеризация – это медицинское обследование, направленное на своевременное диагностирование рисков возникновения заболевания и предупреждения его развития. Работающие усинцы совмещают диспансеризацию с плановыми медосмотрами. Это удобно и эффективно, ведь два осмотра взаимодополняют друг друга. К примеру, УЗИ и маммография для женщин, которые не входят в обычный медосмотр, можно пройти в рамках диспансеризации.

— Выражаю благодарность ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «РН-Северная нефть», ООО «Усинское ТТУ», ООО «Усинский коммунальный сервис», ООО «Усинская тепловая компания» за активное участие в диспансеризации взрослого населения; частным медицинским клиникам ООО «Здоровье-Коми», ООО «Медис» — за сотрудничество и понимание в работе. Напоминаю всем руководителям предприятий и учреждений города, что для начала прохождения диспансеризации нужно подать списки в УЦРБ, далее специалистами будут даны необходимые разъяснения и инструкции, — прокомментировала заместитель руководителя администрации Усинска Татьяна Анисимова. Также она еще раз напомнила, что прохождение медицинского осмотра в рамках диспансеризации проводится абсолютно бесплатно и является большим вкладом каждого в своё здоровье, потому что лучше предупредить болезнь, чем потом её лечить.