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12.04.2017 17:20
В усинском магазине изъяли поддельные часы G-Shock
Продавались одни в одном из магазинов по улице 60 лет Октября.
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Усинские полицейские в одном из магазинов по улице 60 лет октября обнаружили партию часов марки Casio G-Shock с признаками фальсификации. В ходе оперативных мероприятий было изъято 14 "подозрительных" часов.

Сейчас эксперты оценивают, являются ли часы подделкой и на основании их решения будет принято дело о возбуждении соответствующего производства.

В городе продолжается операция "Контрафакт", в ходе которой проверяются и иные торговые точки на предмет подделок.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

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  • :)
    12.04.2017, 17:54:07
    2
    Серебряный шар? Там все контрофакт.
  • Доброжелатель
    12.04.2017, 19:19:55
    -1
    Прогуляйтесь по сети континент.
  • ***
    12.04.2017, 20:08:20
    0
    "Континент" магазин имеет регистрацию в Сибири, по мере необходимости позвонила в офис магазина...оказывается администрация ,да и сам магазин имеет регистрацию по моему в Красноярске, но работает в Усинске...Налоги платит по месту регистрации.Что же имеет Усинск?Проверить просто.Позвоните по номеру телефона указанному на кассовом чеке.
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