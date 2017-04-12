В усинском магазине изъяли поддельные часы G-Shock

Продавались одни в одном из магазинов по улице 60 лет Октября.

Усинские полицейские в одном из магазинов по улице 60 лет октября обнаружили партию часов марки Casio G-Shock с признаками фальсификации. В ходе оперативных мероприятий было изъято 14 "подозрительных" часов.

Сейчас эксперты оценивают, являются ли часы подделкой и на основании их решения будет принято дело о возбуждении соответствующего производства.

В городе продолжается операция "Контрафакт", в ходе которой проверяются и иные торговые точки на предмет подделок.

(с) Усинск.Онлайн