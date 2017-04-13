Для выпускников вузов предложили ввести испытательный срок при приеме на работу

Минтруд России предложил разрешить принимать на испытательный срок выпускников вузов, колледжей и техникумов, которые устраиваются на свою первую работу по специальности.

"Минтруд России будет предлагать поправки в Трудовой кодекс, связанные с тем, чтобы молодые люди могли приниматься на испытательный срок для получения стажа", - заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова, которую цитируют в пресс-службе Минтруда.

Ельцова пояснила, что сейчас Трудовой кодекс прямо запрещает устанавливать испытательный срок для молодых людей, которые получили дипломы колледжей или вузов, в течение года с момента выпуска. Однако, по ее словам, зачастую этот законодательный запрет не оказывает выпускникам поддержку, а наоборот, создает препятствия: работодателю не хочется брать выпускника на таких условиях.

"Да, молодой человек получил образование. Но не всегда у него есть стаж работы, как мы видим по обследованиям. Действительно, это является серьезным препятствием для трудоустройства", - сказала замминистра.

Она добавила, что введение испытательного срока является важным для выпускников - "это путевка в жизнь": молодой человек получает работу и открывает трудовой стаж, а работодатель получает возможность более гибко распоряжаться кадрами.

"Поэтому, если мы хотим радикально изменить ситуацию на рынке труда, нужно двигаться в сторону снижения барьеров для трудоустройства выпускников", - добавила Ельцова.

Она попросила поддержать эту инициативу работодателей и профсоюзы, поскольку законопроект будет обсуждаться на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет Интерфакс.