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13.04.2017 08:31
«Единая Россия» попросила отозвать законопроект о праве полиции стрелять по толпе
Руководство фракции «Единая Россия» в Госдуме рекомендовало отозвать законопроект, который расширяет полномочия полиции.
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фото: Дмитрий Каторжнов, mk.ru

Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

«Данный законопроект не обсуждался на экспертном совете и во фракции; инициатива достаточно серьезная, и мы рекомендовали отозвать ее с тем, чтобы провести обсуждение во фракции», – сказал он.

Неверов отметил, что авторам законопроекта сделали замечания «в основном по форме». Как считают в «Единой России», депутаты, которые внесли документ, действовали «недостаточно выверенно».

Как позднее сообщил ТАСС, законопроект был отозван из Госдумы для обсуждения во фракции единороссов. В нижнюю палату парламента документ внесли 11 апреля председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев (оба члены партии "Единая Россия").

Проект закона, который в том числе разрешает полицейским применять огнестрельное оружие при скоплении людей, в Госдуму.

Ранее Валеев и Пискарев уже вносили аналогичный законопроект. В новом документе указано, что «государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей».

Также законопроект предлагает разрешить полицейским входить в жилые помещения и на земельные участки для задержания злоумышленников, застигнутых на месте преступления.

По действующим нормам, сотрудники полиции могут это делать для спасения граждан, для задержания подозреваемых, для пресечения преступления и для выяснения обстоятельств несчастного случая.

В конце 2015 года право стрелять по толпе предоставили сотрудникам ФСБ, позднее – Нацгвардии.

Комментарии (4)

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  • Комунист
    13.04.2017, 9:04:09
    2
    Они вообще нормальные? Сами внесли проект и сами же его отозвали. Вся суть правящей партии
  • Dad
    13.04.2017, 9:08:04
    0
    Они вообще нормальные-стрелять по толпе? Нашим полицаям только дай малейший повод, всю толпу положат.
  • Бим
    13.04.2017, 10:02:11
    1
    для того чтобы стрелять по своим и создали нацгвардию
  • Патриот
    13.04.2017, 10:19:12
    0
    Пусть отстреливаются, само обороняются.. Потом будет как на майдане, получали по щам, а в ответ нельзя ничего предпринять..это грубое нарушение прав человека, и к чему это привело? И Навального или как его там "Анального" пусть забетонируют в колодце))) пусть только одна голова тупая торчит.
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