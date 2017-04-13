«Единая Россия» попросила отозвать законопроект о праве полиции стрелять по толпе

Руководство фракции «Единая Россия» в Госдуме рекомендовало отозвать законопроект, который расширяет полномочия полиции.

фото: Дмитрий Каторжнов, mk.ru

Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

«Данный законопроект не обсуждался на экспертном совете и во фракции; инициатива достаточно серьезная, и мы рекомендовали отозвать ее с тем, чтобы провести обсуждение во фракции», – сказал он.

Неверов отметил, что авторам законопроекта сделали замечания «в основном по форме». Как считают в «Единой России», депутаты, которые внесли документ, действовали «недостаточно выверенно».

Как позднее сообщил ТАСС, законопроект был отозван из Госдумы для обсуждения во фракции единороссов. В нижнюю палату парламента документ внесли 11 апреля председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев (оба члены партии "Единая Россия").

Проект закона, который в том числе разрешает полицейским применять огнестрельное оружие при скоплении людей, в Госдуму.

Ранее Валеев и Пискарев уже вносили аналогичный законопроект. В новом документе указано, что «государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей».

Также законопроект предлагает разрешить полицейским входить в жилые помещения и на земельные участки для задержания злоумышленников, застигнутых на месте преступления.

По действующим нормам, сотрудники полиции могут это делать для спасения граждан, для задержания подозреваемых, для пресечения преступления и для выяснения обстоятельств несчастного случая.

В конце 2015 года право стрелять по толпе предоставили сотрудникам ФСБ, позднее – Нацгвардии.