Между Усинском и Харьягой с моста вылетел самосвал

На участке дороги Усть-Уса-Харьягинский автомобиль Shaanqi совершил опрокидывание, водитель получил многочисленные ушибы.

фото: gibdd.ru

Как сообщили в отделе по пропаганде дорожных происшествий ГИБДД по Республике Коми, вчера днем, 12 апреля, около 16:35 водитель 1968 г.р., трезв, управляя а/м Shaanqi двигаясь по автодороге Усть-Уса-Харьягинский со стороны п. Харьягинский в направлении Усинска, на 119 км, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил наезд на перильные ограждения моста с последующим опрокидыванием в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадал сам водитель автомобиля. Ему установлен диагноз: ушиб левого плеча, ушиб тазобедренного сустава слева, ушибленная рана лба. Не госпитализирован.

Водитель в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 5 раз: 4 раза по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (управление без страхового полиса), 1 раз по ч.2 ст.12.12 КоАП РФ (не остановка перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора). Водитель имеет водительский стаж с 1987.

Составлены административные материалы по ст.12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ч.1 ст.11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля).

На а/м установлены всесезонные шины.

(с) Усинск.Онлайн