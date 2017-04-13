Следственное управление Усинска отвечает на вопросы по Трудовому Кодексу

В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась «Прямая линия» на тему: «Ответственность за нарушение трудового законодательства, невыплату заработной платы». На вопросы граждан ответил руководитель следственного отдела по городу Усинску Следственного управления СК России по РК Лялин Игорь Вячеславович.

Были заданы следующие вопросы:

Каковы сроки выплаты зарплаты с учетом ТК?

— С учетом последних изменений внесенных в ТК РФ, а именно ст.136 ТК, сроки выплаты зарплаты определяются трудовым договором, коллективным договором, а сама выплата не может быть позднее 15 числа месяца следующего за отчетным.

Каковы сроки обращения в суд по взысканию заработной платы?

— В соответствии с последними изменениями ст.392 ТК РФ, срок обращения в суд за взысканием задолженности по взысканию заработной платы составляет год с момента выплаты последней зарплаты.

При каком сроке невыплаты заработной платы можно обращаться в следственный отдел?

— К нам обращаются на любой стадии задержки невыплаты з/п. Если задержка до 2 месяцев, то мы перенаправляем обращение в Прокуратуру, если более 2х, то проводим проверку сами. Это не касается договоров подряда. Они разбираются в судебном порядке.

Какими вопросами трудовых отношений занимается следственный отдел?

— Полная и частичная невыплата заработной платы. (Ст.145.1 УК РФ)

Существует ли ответственность за подмену трудовых отношений гражданско-правовыми?

— Существует. Это предусмотрено ч.3 ст. 5.27 КОАП, а так же наложен запрет на осуществление подобных действий отраженный в ст. 19 ТК.