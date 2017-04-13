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13.04.2017 11:07
Евгению Видюкову назначили два административных штрафа по 5 тыс. рублей
Заместитель руководителя администрации Усинска дважды оштрафован за невнимательность при рассмотрении обращений.
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Мировой судья Девонского судебного участка г. Усинска дважды привлек к административной ответственности заместителя руководителя администрации г. Усинска. Административные производства были возбуждены прокуратурой города в связи с выявленными нарушениями о порядке рассмотрения обращений граждан.

Из материалов прокурорской проверки, предшествовавшей возбуждению административных дел, следует, что местный житель направил в городскую администрацию два заявления о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства, регионального «закона о тишине», а также по иным вопросам. Однако при рассмотрении даны не на все поставленные заявителем вопросы. «Невнимательность» чиновника он обжаловал в прокуратуру г. Усинска.

Прокурор г. Усинска в отношении заместителя руководителя администрации городского округа возбудил два административных производства по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан). Рассмотревший материалы мировой судья назначил чиновнику два административных штрафа по 5 тыс. рублей каждый. Постановления вступили в законную силу.

Комментарии (3)

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  • коллега
    13.04.2017, 11:38:55
    -2
    Он не один работает в администрации. Всю работу свалили на Евгения Игоревича. Физически не успел, конец света случился! Видел стопки документов, которые за рабочий день накапливаются на рассмотрение. Правильные приоритеты расставляет.
    • коллеге
      13.04.2017, 11:45:19
      4
      Такое ощущение, что он один там и работает.
      Остальные просиживают штаны и разбазаривают город по кускам - молочка, Томлун, и так далее.
  • Семенов
    13.04.2017, 12:05:43
    1
    бедный Евгений Игоревич!!! Может пора ставить вопрос о соответствии занимаемой должности? Я общался с этим персонажем, любимая ОТГОВОРКА 75 процентов просьб сами отваливаются. Я уже не говорю уже о "вредных" привычках этого типа.....
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