Комментарии (3)

Евгению Видюкову назначили два административных штрафа по 5 тыс. рублей

Заместитель руководителя администрации Усинска дважды оштрафован за невнимательность при рассмотрении обращений.

Мировой судья Девонского судебного участка г. Усинска дважды привлек к административной ответственности заместителя руководителя администрации г. Усинска. Административные производства были возбуждены прокуратурой города в связи с выявленными нарушениями о порядке рассмотрения обращений граждан.

Из материалов прокурорской проверки, предшествовавшей возбуждению административных дел, следует, что местный житель направил в городскую администрацию два заявления о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства, регионального «закона о тишине», а также по иным вопросам. Однако при рассмотрении даны не на все поставленные заявителем вопросы. «Невнимательность» чиновника он обжаловал в прокуратуру г. Усинска.

Прокурор г. Усинска в отношении заместителя руководителя администрации городского округа возбудил два административных производства по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан). Рассмотревший материалы мировой судья назначил чиновнику два административных штрафа по 5 тыс. рублей каждый. Постановления вступили в законную силу.