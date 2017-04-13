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13.04.2017 15:04
Тяжелая техника из Усинска провалилась под лед в НАО
На реке Сула, в районе нежилых деревень Гусенцы и Сула в Ненецком АО провалились под лед два трала.
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Местные жители написали в соцсетях, что машины везли токсичный реагент на новую буровую на реке Сойма в НАО. "Насколько я знаю, все реагенты, которые используют при бурении, токсичны, - сообщил местный житель Андрей Николаев. - По словам очевидцев, обе машины находятся вместе с реагентом под водой. На переправе собрались порядка десятка машин".

В МЧС Коми эту информацию опровергли. Как сообщили в ведомстве, техника 12 апреля выехала из Усинска. Один трал вез глину, второй - трубы. Транспорт ехал по несанкционированной переправе. Затора на дороге нет. Из Усинска на место происшествия отправился собственник для оценки ситуации, вытаскивать машины будут своими силами. В МЧС сообщение о происшествии не поступало.

Тем не менее в пресс-службе ведомства пояснили, что угрозы окружающей среде нет, на месте никто не пострадал.

(с) Юлия Николаева, Комиинформ

Комментарии (1)

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  • Я здесь живу
    13.04.2017, 15:36:04
    0
    всё хорошо
    Как всё хорошо складывается, главное угрозы нет... А как же на самом деле? Что везли, это ещё нужно проверять по документам, а не голословно. 500 литров соляры в баках и масло в двигателях , тоже не несут угрозы реке? Кто инструктировал водителей перед проездами ледовых переправ? Если вообще инструктировали, судя по тому, что две машины вплотную параллельно загнали на реку , где лёд с каждым днём становиться тоньше и рыхлее водители понятия не имели, что они могут провалиться с таким грузом!!!
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