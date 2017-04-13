Тотальный диктант в Усинске: результаты опубликованы!

Результаты Тотального диктанта доступны в личном кабинете.

Управление образования АМО ГО "Усинск" поздравляет отличников и всех тех, кто рад своему результату! Напоминаем: консультация, вручение сертификатов и памятных подарков отличникам и хорошистам состоится 15 апреля в 14.00 в средней школе № 3 (ул. Строителей, д. 10).

Организаторы акции «Тотальный диктант» в г. Усинске благодарят администрацию усинской школы №3 и лично Акулову Наталью Владимировну, директора школы, за возможность проведения Тотального диктанта на базе школы. Особая благодарность в адрес всех филологов-экспертов, принявших участие в подготовке Тотального диктанта, проведении курсов «Русский язык по пятницам» и проверке работ участников Тотального диктанта: Петровой Татьяны Александровны, Вавиловой Ольги Георгиевны, Светловой Екатерины Михайловны, Фаизовой Маргариты Рифовны.

(с) Усинск.Онлайн