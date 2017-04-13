В Усинске неисправные печи и электрооборудование являются основными причинами пожаров

Как сообщают в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города, часто сталкиваются с людьми, которые наивно полагают, что пожар может случиться где угодно, только не у них.

Уважаемые жители Усинска и Усинского района, будьте особенно бдительными при обращении с огнем и тщательно соблюдайте меры пожарной безопасности в жилье, особенно этой касается жителей сельской местности, частных домовладельцев, дачников и жителей деревянных домов. Человек наивно полагает, что пожар может случиться где угодно, только не у него, однако, огонь жестоко наказывает тех, кто игнорирует элементарные меры предосторожности. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Усинска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управление МЧС России по Республике Коми призывает жителей быть бдительными и не допускать халатного обращения с огнем!

Чтобы обезопасить свой дом от пожара необходимо помнить и всегда четко соблюдать основные и элементарные меры пожарной безопасности:

Cоблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электробытовыми приборами, огнеопасными веществами – т.е. строго соблюдать требования паспортов и инструкций по эксплуатации, этикеток на упаковках и таре. Не складировать на территории частных домовладений и дач, в противопожарных разрывах между постройками горючие материалы. Не эксплуатировать электроприборы с неисправностями, способными вызвать пожар, электропровода и кабели с поврежденной или старой изоляцией.

Помните, что при пользовании печным отоплением запрещается:

пользоваться печами, не имеющими предтопочного металлического листа;

оставлять без присмотра топящиеся печи;

применять для растопки печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

При эксплуатации электросетей запрещается:

пользоваться самодельными электронагревательными приборами, а так же электроприборами не имеющих устройств автоматического отключения

перегружать сети большим количеством электропотребителей;

применять для защиты электросетей самодельные предохранители «жучки»;

заклеивать обоями, завешивать коврами открытую электропроводку,

использовать неисправные электророзетки и выключатели.

Особое внимание стоит уделять детям, не оставляйте их без присмотра. Позаботьтесь о том, чтобы спички и зажигалки были спрятаны и недоступны для ваших детей. Объясните им правила безопасности и как себя вести в случае возникновения пожара. Подготовьте список экстренных телефонов для вашего ребенка. Позаботьтесь о том, чтобы он знал, куда и к кому обратиться в случае беды.

Соблюдение этих несложных правил поможет вам оградить себя и свой дом от пожара. Берегите себя и своих близких!