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14.04.2017 09:45
Усинец застрелил собаку: возбуждается уголовное дело

Инцидент произошел в Колве.

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На минувшей неделе в Колве местный житель застрелил из охотничьего ружья собаку. Собака была хозяйской, однако бегала по селу беспрепятственно.

Мужчина уверил правоохранителей, что животное кидалось на прохожих. Свидетели заверяют, что опасности собака в момент убийства не представляла.

Сотрудники полиции изъяли у "стрелка" два зарегистрированных в надлежащем порядке ружья.

Хозяева собаки оценили ущерб в 50 тысяч рублей.

В данный момент проводится следствие, выясняются все обстоятельства. Мужчине грозит уголовная статья за жестокое обращение с животными.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (2)

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  • да уж
    14.04.2017, 10:08:38
    9
    Если так была дорога собака, чего тогда на привязи не держал хозяин! Не понимаю хозяев, которые отпускают своих питомцев на самовыгул. Обустрой забор на участке, чтобы собака во дворе бегала и не могла за его пределы выйти. Да, возможно ваша собака не кусается, но она может прыгнуть, попытаться играться. Мало кому это понравится от чужой собаки.
  • Черчиль
    14.04.2017, 10:12:36
    7
    Молодец!!!
    Считаю надо медаль ему еще дать за героический поступок!
    Мужик, приедь в город, отстрели всех бездомных псов!!! Администрации просьба, заплатите чуваку столько, сколько у Вас есть на лот по зачистке от собак, он тут порядок наведет и Гайзеру отчитаетесь.
    Полисманам - отдайте мужику ружья, черти блин, вы же их не покупали!!! А это одно из средств к существованию (охотой занимается). Оставили без жратвы всю семью!!!
    А Усинскому народу и селу колве рекомендую собраться на площади и устроить митинг в защиту мужика!!! За гниду сидеть или штрафы платить никак не хочется!
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