Усинец застрелил собаку: возбуждается уголовное дело

Инцидент произошел в Колве.

На минувшей неделе в Колве местный житель застрелил из охотничьего ружья собаку. Собака была хозяйской, однако бегала по селу беспрепятственно.

Мужчина уверил правоохранителей, что животное кидалось на прохожих. Свидетели заверяют, что опасности собака в момент убийства не представляла.

Сотрудники полиции изъяли у "стрелка" два зарегистрированных в надлежащем порядке ружья.

Хозяева собаки оценили ущерб в 50 тысяч рублей.

В данный момент проводится следствие, выясняются все обстоятельства. Мужчине грозит уголовная статья за жестокое обращение с животными.

(с) Усинск.Онлайн