14.04.2017 09:45
Усинец застрелил собаку: возбуждается уголовное дело
Инцидент произошел в Колве.
На минувшей неделе в Колве местный житель застрелил из охотничьего ружья собаку. Собака была хозяйской, однако бегала по селу беспрепятственно.
Мужчина уверил правоохранителей, что животное кидалось на прохожих. Свидетели заверяют, что опасности собака в момент убийства не представляла.
Сотрудники полиции изъяли у "стрелка" два зарегистрированных в надлежащем порядке ружья.
Хозяева собаки оценили ущерб в 50 тысяч рублей.
В данный момент проводится следствие, выясняются все обстоятельства. Мужчине грозит уголовная статья за жестокое обращение с животными.
(с) Усинск.Онлайн
Мужик, приедь в город, отстрели всех бездомных псов!!! Администрации просьба, заплатите чуваку столько, сколько у Вас есть на лот по зачистке от собак, он тут порядок наведет и Гайзеру отчитаетесь.
Полисманам - отдайте мужику ружья, черти блин, вы же их не покупали!!! А это одно из средств к существованию (охотой занимается). Оставили без жратвы всю семью!!!
А Усинскому народу и селу колве рекомендую собраться на площади и устроить митинг в защиту мужика!!! За гниду сидеть или штрафы платить никак не хочется!