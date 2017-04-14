Автомобиль "бесправного" усинца обворовали

А отца горе-водителя привлекут к административной ответственности. В запутанной истории разбирались корреспонденты "Усинск.Онлайн".

В полицию с заявлением обратился мужчина. Из припаркованного рядом с усинским техникумом автомобиля злоумышленник украл всё аудиооборудование: магнитолу, колонки, саббуфер - на общую сумму 20 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что на этом автомобиле на учебу приехал сын хозяина автомобиля (и, как считает следствие, ездил регулярно). При этом молодой человек никогда не получал водительского удостоверения. Позже отец с сыном стали менять показания (которые уже были зафиксированы в протоколах), якобы парень не ездил на машине, однако это не помогло: многие факты, включая записи видеокамер, подтверждали, что управлял автомобилем молодой человек.

В отношении же хозяина автомобиля выведено отдельное производство за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющим на это права.

А грабителя нашли на следующий день, в отношении него возбуждено дело о хищении.

(с) Усинск.Онлайн