Усинка отправится в колонию за нанесение удара ножом в шею

В январе этого года жительница Усинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла повреждения мужчине.

Как сообщили «Усинск.Онлайн» в городской прокуратуре, 07 января текущего года подсудимая, находясь в состоянии опьянения в ходе словесной ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений к мужчине, умышленно, используя в качестве оружия нож, нанесла лезвием ножа один удар в шею.

Своими умышленными противоправными действиями гражданка причинила телесные повреждения в виде раны шеи слева, которая квалифицируется как причинившая лёгкий вред здоровью.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд считает явку с повинной, наличие на иждивении подсудимой малолетнего ребенка, полное признание вины и раскаяние в содеянном. Однако учитывая сведения о злоупотреблении подсудимой спиртными напитками, в том числе неоднократно привлечение её к административной ответственности, суд считает совершение преступления состоянии алкогольного опьянения обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой.

Суд решил признать гражданку виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ, и назначить ей наказание но данной статье в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Осужденная к лишению свободы, местом отбывания наказания которой определена колония-поселение, самостоятельно следует к месту отбывания наказания за счет государства. Срок отбытия наказания исчисляется со дня прибытия осужденной в колонию-поселение. Время следования осужденной к месту отбывания наказания в соответствии с указанным предписанием засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день в пути за один день лишения свободы.

Вещественное доказательство: нож, хранящийся в камере хранения в полиции Усинска будет уничтожен как орудие преступления.

(с) Усинск.Онлайн