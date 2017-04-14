14.04.2017 13:18
Фонарик и сумка с ноутбуком - что общего?
А то, что в Усинске на минувшей неделе это принимали за взрывные устройства.
На прошлой неделе все службы дважды поднимались по тревоге по сообщениям о возможных взрывных устройствах в общественных местах.
Сначала поступило сообщение о подозрительной сумке на автовокзале. Оказалось, что сумку с вещами и ноутбуком забыл работник одного из предприятий. Ничего опасного в итоге в сумке не оказалось.
Ещё один случай проявления бдительности произошел позже: в одном из подъездов был обнаружен бесхозный фонарик. Впечатленный недавними событиями в Ростове гражданин обратился в полицию. Приехавшие на место спецслужбы установили, что в фонарике взрывчатых элементов нет.
Обе тревоги, к счастью, оказались ложными.
(с) Усинск.Онлайн
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