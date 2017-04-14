Фонарик и сумка с ноутбуком - что общего?

А то, что в Усинске на минувшей неделе это принимали за взрывные устройства.

На прошлой неделе все службы дважды поднимались по тревоге по сообщениям о возможных взрывных устройствах в общественных местах.

Сначала поступило сообщение о подозрительной сумке на автовокзале. Оказалось, что сумку с вещами и ноутбуком забыл работник одного из предприятий. Ничего опасного в итоге в сумке не оказалось.

Ещё один случай проявления бдительности произошел позже: в одном из подъездов был обнаружен бесхозный фонарик. Впечатленный недавними событиями в Ростове гражданин обратился в полицию. Приехавшие на место спецслужбы установили, что в фонарике взрывчатых элементов нет.

Обе тревоги, к счастью, оказались ложными.

(с) Усинск.Онлайн