Населенным пунктам в районе возгорания на Алабушина ничего не угрожает

Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщает, что ликвидация возгорания скважины 2Р на месторождении им. А. Алабушина, допущенного подрядчиком – ООО «КомиКуэст Интернешнл», выполняется силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Вид из села Щельябож

Решениями оперативного штаба приняты максимальные меры безопасности для представителей экстренных служб и задействованного персонала. На месте возгорания продолжаются работы по расчистке площадки и разбору загромождения на устья скважины.

Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.

В селе Щельябож при помощи специального оборудования ведется круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

Для справки:

10 апреля при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком – ООО «КомиКуэст Интернешнл», произошло возгорание на устье скважины №2Р месторождения им. А. Алабушина (территория МО ГО «Усинск» Республики Коми). По предварительным данным причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших нет.