Населенным пунктам в районе возгорания на Алабушина ничего не угрожает

Решениями оперативного штаба приняты максимальные меры безопасности для представителей экстренных служб и задействованного персонала. На месте возгорания продолжаются работы по расчистке площадки и разбору загромождения на устья скважины.
Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.
В селе Щельябож при помощи специального оборудования ведется круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.
Для справки:
10 апреля при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком – ООО «КомиКуэст Интернешнл», произошло возгорание на устье скважины №2Р месторождения им. А. Алабушина (территория МО ГО «Усинск» Республики Коми). По предварительным данным причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших нет.
С удов...