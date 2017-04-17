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17.04.2017 08:30
На Усинск.Онлайн рекорды по просмотрам и посетителям
В минувшую среду сайт посмотрели 43 000 раз! И это всего за одни сутки. Дорогие читатели, это всё благодаря вам!
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Информация о статистике нашего сайта доступна всегда, мы её ни от кого не скрываем: внизу страницы есть вот такой виджет - по нему можно посмотреть все данные о просмотрах и посетителях Усинск.Онлайн за неделю.

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На текущей неделе мы вместе с вами поставили рекорд. За среду сайт посетило 7 206 уникальных (то есть с одного ip-адреса) посетителей! Это лучший показатель с начала года и 4 за всё время работы сайта! Выше показатели были только в дни серьёзных ДТП - в июне и октябре 2016 года.

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По просмотрам сайта тоже рекорд - 43 000 просмотров за 1 сутки! Это также лучший показатель 2017 года и третий за всё время работы сайта.

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Дорогие наши читатели и комментаторы! Выражаем вам благодарность и рады работать для вас! Спасибо, что вы с нами.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (8)

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  • a
    17.04.2017, 9:02:02
    0
    пора поднимать рассценки на рекламу!!! Благодаря вам читатели!!!
    • Тридварас
      17.04.2017, 9:10:22
      0
      А больше и негде рекламу размещать. Газеты никто не читает, телек не смотрят - ютуб есть, радио не слушают - давно каждый по своему вкусу на флешку накачал музыки, остаются только соцсети и усинск-онлайн.
      • Лол
        17.04.2017, 9:18:51
        0
        Так у УО и в вк группа на 16,5 тыс
        • Тридварас
          17.04.2017, 9:31:20
          0
          Я и говорю - соцсети сейчас работают, УО всё правильно делает
  • Ээмм
    17.04.2017, 9:28:34
    0
    43 000 раз - это много или мало, никак не могу понять?
    • qwer
      17.04.2017, 9:33:10
      0
      Дофигища
  • Затойчи
    17.04.2017, 9:29:43
    0
    Про нападения бродячих собак на людей в стране побольше пишите . Про засилье помойных и самовыгульных гавкучих паразитов в Усинске . Про ложь, клевету и беззакония так называемых "зоозащитничков" .
    И будут Вам просмотры и посты с посещениями :-) .
  • Усинец
    17.04.2017, 9:38:21
    0
    А грамотность?
    Значит, пора в штат брать человека, ответственного за грамотность. В новости ниже в заголовке "... соревнований по дзюдА"
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