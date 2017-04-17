Комментарии (8)

На Усинск.Онлайн рекорды по просмотрам и посетителям

В минувшую среду сайт посмотрели 43 000 раз! И это всего за одни сутки. Дорогие читатели, это всё благодаря вам!

Информация о статистике нашего сайта доступна всегда, мы её ни от кого не скрываем: внизу страницы есть вот такой виджет - по нему можно посмотреть все данные о просмотрах и посетителях Усинск.Онлайн за неделю.

На текущей неделе мы вместе с вами поставили рекорд. За среду сайт посетило 7 206 уникальных (то есть с одного ip-адреса) посетителей! Это лучший показатель с начала года и 4 за всё время работы сайта! Выше показатели были только в дни серьёзных ДТП - в июне и октябре 2016 года.

По просмотрам сайта тоже рекорд - 43 000 просмотров за 1 сутки! Это также лучший показатель 2017 года и третий за всё время работы сайта.

Дорогие наши читатели и комментаторы! Выражаем вам благодарность и рады работать для вас! Спасибо, что вы с нами.

(с) Усинск.Онлайн