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14.04.2017 11:58
Госдума приняла закон об оформлении больничных в электронном виде

Госдума приняла в третьем чтении закон об «электронных больничных». Теперь наряду с больничным на бумажном бланке можно предоставить «электронный документ» о временной нетрудоспособности с цифровыми подписями клиники и врача.

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Государственная дума приняла в окончательном чтении закон, который позволяет оформлять больничные в электронном виде.

Закон уравнивает больничный лист, выписанный на бланке установленного образца, с «электронным документом, сформированном в автоматизированной информационной системе». Новый электронный больничный должен быть подписан «усиленными электронными подписями» медицинского работника и медицинской организации.

Закон вступит в силу 1 июля 2017 года.

Комментарии (2)

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  • /\\/
    14.04.2017, 12:05:19
    3
    Потом какой-нибудь сбой и будет Сыктывкар уточнять болели мы или притворялись..
    • Тролль
      14.04.2017, 12:28:14
      3
      Не, уточнять не будут. Объявят больничный липовым, а доказывать, что не ишаки будем мы.
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