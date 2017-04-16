Уважаемые жители Усинска!

Искренне поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресеньем – Пасхой Господней!

Пасха – один из самых любимых всеми христианских праздников. Он символизирует Веру, Надежду и Любовь, чистоту чувств и помыслов. Этот день мы стремимся встретить в мире и согласии, проявить милосердие и сострадание к тем, кто в этом нуждается.

Желаем всем доброго здоровья и благополучия, пусть Светлое Христово Воскресенье наполнит ваши души радостью и даст силы для добрых дел на благо Усинска!

Глава городского округа –председатель Совета МО ГО «Усинск»

Николай Такаев

Руководитель администрации МО ГО «Усинск»

Станислав Хахалкин