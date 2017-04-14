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14.04.2017 16:03
Котельную Пармы планируется перевести на газ
Сегодня это было озвучено на общественных слушаниях, касающихся утверждения изменения схемы теплоснабжения города.
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Согласно программе по газификации населенных пунктов Коми, Парма уже в 2020 году должна быть газифицирована. Отапливаться посёлок, по той же программе, должен газом, что позволит экономить на производстве тепла и оказывать меньшее воздействие на экологию.

На настоящее время, впрочем, каких-либо конкретных планов по переоборудованию котельной нет.

Напомним, котельная производит сейчас тепло при помощи нефтесодержащей жидкости.

В проект теплоснабжения города МУП УЖКХ" было внесено несколько замечаний, касающихся, в частности, невключения в него недавно построенных и снесённых домов. Замечания будут исправлены.

Проект общественных слушания прошел, принят большинством голосов.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (1)

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  • Ой, сколько
    14.04.2017, 16:13:53
    0
    Я это уже читаю, Вы хоть проект на строительство газопровода утвердили? Он вообще существует?
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