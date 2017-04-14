14.04.2017 16:03
Котельную Пармы планируется перевести на газ
Сегодня это было озвучено на общественных слушаниях, касающихся утверждения изменения схемы теплоснабжения города.
Согласно программе по газификации населенных пунктов Коми, Парма уже в 2020 году должна быть газифицирована. Отапливаться посёлок, по той же программе, должен газом, что позволит экономить на производстве тепла и оказывать меньшее воздействие на экологию.
На настоящее время, впрочем, каких-либо конкретных планов по переоборудованию котельной нет.
Напомним, котельная производит сейчас тепло при помощи нефтесодержащей жидкости.
В проект теплоснабжения города МУП УЖКХ" было внесено несколько замечаний, касающихся, в частности, невключения в него недавно построенных и снесённых домов. Замечания будут исправлены.
Проект общественных слушания прошел, принят большинством голосов.
(с) Усинск.Онлайн
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