Котельную Пармы планируется перевести на газ

Сегодня это было озвучено на общественных слушаниях, касающихся утверждения изменения схемы теплоснабжения города.

Согласно программе по газификации населенных пунктов Коми, Парма уже в 2020 году должна быть газифицирована. Отапливаться посёлок, по той же программе, должен газом, что позволит экономить на производстве тепла и оказывать меньшее воздействие на экологию.

На настоящее время, впрочем, каких-либо конкретных планов по переоборудованию котельной нет.

Напомним, котельная производит сейчас тепло при помощи нефтесодержащей жидкости.

В проект теплоснабжения города МУП УЖКХ" было внесено несколько замечаний, касающихся, в частности, невключения в него недавно построенных и снесённых домов. Замечания будут исправлены.

Проект общественных слушания прошел, принят большинством голосов.

(с) Усинск.Онлайн