Несчастный случай: упала вышка

В результате инцидента один работник погиб, а второй попал в реанимацию.

В ходе монтажа вышки на одном из месторождений Усинска, около 15.40 4 апреля, произошел несчастный случай. После монтажа двух секций произошел обрыв и падение одной из секций. Высота падения составила 5 метров. Два работника оказались зажаты в металоконструкции. Позже их извлекли и доставили в больницу.

У одного из пострадавших оказались многочисленные травмы, закрытый перелом плеча. У второго - открытый перелом голени, тяжелая травма живота. Спустя 4 часа он умер в больнице из-за травм.

В данный момент подробности инцидента расследуются правоохранительными органами.

(с) Усинск.Онлайн