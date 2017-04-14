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14.04.2017 17:40
Несчастный случай: упала вышка
В результате инцидента один работник погиб, а второй попал в реанимацию.
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В ходе монтажа вышки на одном из месторождений Усинска, около 15.40 4 апреля, произошел несчастный случай. После монтажа двух секций произошел обрыв и падение одной из секций. Высота падения составила 5 метров. Два работника оказались зажаты в металоконструкции. Позже их извлекли и доставили в больницу.

У одного из пострадавших оказались многочисленные травмы, закрытый перелом плеча. У второго - открытый перелом голени, тяжелая травма живота. Спустя 4 часа он умер в больнице из-за травм.

В данный момент подробности инцидента расследуются правоохранительными органами.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (2)

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  • Александр
    14.04.2017, 17:46:16
    1
    Почему так долго молчали?
    • Я
      14.04.2017, 17:56:00
      0
      потомучто
      Это ж не интересно, не рейтингово для журналистов наших.
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