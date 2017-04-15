Творчество без границ



В преддверии православного праздника - Светлого Христова Воскресения в усинском Обществе инвалидов была организована пасхальная выставка творческих работ взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Если бы мы изначально не знали, что представленные работы выполнены инвалидами, то об этом никто никогда бы и не догадался – настолько сложны и разнообразны их творения, сообщает сегодня пресс-служба усинской мэрии.

Глядя на представленные работы, можно с уверенностью сказать, что возможности этих людей поистине безграничны. На выставке было представлено искусство вышивания, росписи по дереву и стеклу, поделки из бумаги, картины вышитые бисером. Но самое приятное на выставке – это её атмосфера тепла и уюта, буквально пронизанная теплотой добрых рук.

«Воспитанники кружка «Умелые руки» очень любят вырезать из бумаги картины, а люди постарше, что посещают кружок «Хозяюшка» с удовольствием и мыло варят, и картины вышивают. Вы даже не представляете, какую радость от творчества испытывают люди, чьи работы здесь представлены»,- рассказала председатель общества инвалидов Валентина Крутякова.

Напомним, что совсем недавно, Глава РК Сергей Гапликов объявил 2017 - годом добрых дел. Однако в усинском Обществе инвалидов особое внимание людям с ограниченными возможностями оказывается постоянно. Здесь каждое мероприятие - это праздник для её участников, стимул для повышения их жизненного тонуса.

Мастер-классы, тематические выставки, чаепития, даже благотворительные обеды устраиваются в обществе инвалидов, а порой желающих столько, что даже места не всем хватает.

Данные мероприятия побуждают желание у «особенных» людей посещать кружки и мастер- классы, создавать такие красивые изделия своими руками и дарить людям красоту и добро. Возможность самореализации, развитие творческого начала является важной составляющей программы реабилитации инвалидов.

Для того чтобы делать добро- не нужно совершать великие подвиги, тратить большие деньги, творить грандиозные деяния, говорить громкие и красивые слова, а достаточно просто быть внимательнее друг к другу и открыть своё сердце.