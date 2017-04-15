Сборная команда Усинска по флорболу отправилась на соревнования в Сыктывкар

Сегодня в столице региона стартуют соревнования по флорболу, или как его еще принято называть, по хоккею в спортзале.

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В Сыктывкаре, в республиканской спортивной школе олимпийского резерва №2, пройдет Чемпионат Республики Коми по флорболу.

Как рассказал главный судья соревнований Владимир Кызъюров, в соревнованиях, а Чемпионат Республики Коми по флорболу состоится впервые, примут участие шесть команд из Усинска, Сыктывкара, Корткероса, Усть-Вымского, Сыктывдинского и Прилузского районов.

«По итогам чемпионата будет сформирована сборная Республики Коми, которая представит регион на Чемпионате России в Нижнем Новгороде в начале мая», - прокомментировал Владимир Кызъюров.

Соревнования состоятся с 15 по 16 апреля. Вход свободный.

Для справки: флорбо́л или хоккей в зале — командный вид спорта из семейства хоккеев. Играется в закрытых помещениях на твёрдом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой. Цель игры: забить мяч в ворота соперника.

(с) Усинск.Онлайн