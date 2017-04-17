Усинские спортсмены привезли награды с соревнований по дзюда

В Воркуте завершились Чемпионат РК по дзюдо среди мужчин и женщин и Первенство РК по дзюдо среди юниорок и юниоров до 21 года.

фото: https://vk.com/komisport

В течение двух дней спортсмены из Усинска, Воркуты, Сосногорска, Сыктывкара, Емвы и Ухты вели борьбу за победу, в честных поединках завоевывая звания чемпионов. Торжественно закрытие соревнований прошло 16 апреля на спортивной площадке Дворца творчества детей и молодежи.

По словам главного судьи соревнований, судьи всероссийской категории Яны Решетовой, к сожалению, с каждым годом на соревнования приезжает все меньше спортсменов из других муниципалитетов республики. В тоже время, это не сказывается на яркости и зрелищности турнира, так как уровень подготовки участников стабильно остается довольно высоким и продолжает расти. Воркутинская команда также показала отличную подготовку. Традиционно главными соперниками местных спортсменов стали участники команд Усинска и Ухты. В финалах прошли очень сильные и напряженные бои, которые и выявили призёров и победителей соревнований.

- Воркута всегда достойно проводит соревнования – отличное судейство, радушный прием приезжих команд, - рассказал тренер, представитель городов Ухты и Сосногорска Олег Бочаров. – В зале всегда собирается много зрителей, что, конечно, позитивно сказывается на настрое участников. Я привез на соревнования трех спортсменов из Ухты и одного из Сосногорска. Все ребята выступили отлично, даже лучше, чем мы планировали. Двое юниоров взяли «золото», у взрослых на Чемпионате РК - две серебряные медали и одна «бронза». Все участники нашей команды – учащиеся УГТУ, поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность ректору вуза за особое внимание к физической культуре и спорту, а также помощь, которую он нам оказывает.

На торжественной церемонии закрытия соревнований начальник Управления физической культуры и спорта Кирилл Арабов вручил памятный знак «Лучший спортсмен месяца», учрежденный муниципалитетом, Каиру Магалову, а также дипломы Министерства физической культуры и спорта РК Илье Алехину и Линару Гилемханову, которые стали победителями республиканского конкурса «Моя республика – спортивная республика» в 2016 года в номинации «Лучший тренер-преподаватель РК среди молодых специалистов».

По итогам соревнований лидерами и призёрами в своих весовых категориях стали:

Первенство Республики Коми

- Юниоры

55 кг.

1 место- Колесниченко Анатолий (Воркута)

2 место- Лисин Лев (Воркута)

3 место- Мамедов Равшан (Сыктывкар)

3 место- Сметанин Богдан (Усинск)

60 кг

1 место- Котов Вадим (Ухта)

2 место- Митрофанов Родион (Воркута )

3 место- Ротарь Максим (Усинск)

3 место - Бочкарев Никита (Воркута)

66 кг

1 место- Шатохин Даниил (Воркута)

2 место- Васильев Илья (Усинск)

3 место- Алексеев Владислав (Воркута)

3 место- Перминов Александр (Воркута)

73 кг

1 место- Серский Владислав (Воркута)

2 место- Табанаков Вадим (Вадим)

3 место- Вильткйс Александр (Воркута)

3 место- Егоров Игорь (Воркута)

81 кг

1 место- Селиванов Алексей (Ухта)

2 место- Астахов Артем (Воркута)

3 место- Тимофеев Дмитрий (Воркута)

3 место - Папахчян Арам (Усинск)

90 кг

1 место - Ситников Константин (Сыктывкар )

2 место - Засорин Вячеслав (Воркута)

100 кг

1 место - Шарипов Дмитрий (Емва)

+100

1 место - Вечерков Владимир (Емва)

2 место - Лобоченко Иван (Усинск)

3 место - Миропольский Константин (Воркута)

- Юниорки

52 кг

1 место – Лисина Валерия (Воркута)

2 место Третьякова Маргарита (Воркута )

63 кг

1 место – Кузнецова Маргарита (Сыктывкар )

+ 78

1 место – Чижинок Варвара (Воркута)

Командный зачет

1 место – Воркута

2 место – Емва

3 место – Сыктывкар

Чемпионат Республики Коми.

- среди мужчин

60 кг.

1 место – Циммер Виталий (Усинск)

2 место – Котов Вадим (Ухта)

3 место – Побилевский Даниил (воркута)

3 место – Ротарь Максим (Евма)

66 кг.

1 место – Гилемханов Линар (Воркута)

2 место – Виноградов Евгений (Воркута)

3 место – Андреев Александр (Усинск)

3 место – Васильев Илья (Усинск)

73 кг.

1 место – Гельм Павел (Воркута)

2 место – Зеленкин Владимир (Воркута)

3 место –Зверев Денис (Воркута)

3 место – Табанаков Вадми (Воркута)

81 кг.

1 место – Воронов Николай (Воркута)

2 место – Селиванов Алексей (Ухта)

3 место – Тимофеев Дмитрий (Воркута)

3 место – Воробьев Ром ан (Воркута)

90 кг.

1 место –Алехин Илья (Воркута)

2 место – Маряшин Виталий (Воркута)

3 место – Павлов Николай (Ухта)

100 кг.

1 место – Маряшин Владислав (Воркута)

2 место –Набокин Валентин (Воркута)

3 место –Шарипов Дмитрий (Емва)

+100 кг.

1 место – Вечерков Дмитрий (Емва)

2 место – Митропольский Константин (Воркута)

Абсолютная весовая категория

1 место – Маряшин Владислав (Воркута)

2 место – Гельм Павел (Воркута)

3 место – Воронов Николай (Воркута)

- среди женщин

52 кг.

1 место – Лисина Валерия (Воркута)

57 кг.

1 место –Шатохина Анастасия (Воркута)

63 кг.

1 место – Портнягна Валентина (Сыктывкар)

2 место – Тетерина Ольга (Воркута)

3 место – Пестрякова Мария (Воркута)

+78 кг.

1 место – Чижинок Варвара (Воркута)

Абсолютная весовая категория

1 место – Портнягина Валентина (Сыктывкар)

2 место – Чижинок Варвара (Воркута)

3 место – Шатохина Анастасия (Воркута)

Командный зачет