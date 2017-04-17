Усинские спортсмены привезли награды с соревнований по дзюда

В течение двух дней спортсмены из Усинска, Воркуты, Сосногорска, Сыктывкара, Емвы и Ухты вели борьбу за победу, в честных поединках завоевывая звания чемпионов. Торжественно закрытие соревнований прошло 16 апреля на спортивной площадке Дворца творчества детей и молодежи.
По словам главного судьи соревнований, судьи всероссийской категории Яны Решетовой, к сожалению, с каждым годом на соревнования приезжает все меньше спортсменов из других муниципалитетов республики. В тоже время, это не сказывается на яркости и зрелищности турнира, так как уровень подготовки участников стабильно остается довольно высоким и продолжает расти. Воркутинская команда также показала отличную подготовку. Традиционно главными соперниками местных спортсменов стали участники команд Усинска и Ухты. В финалах прошли очень сильные и напряженные бои, которые и выявили призёров и победителей соревнований.
- Воркута всегда достойно проводит соревнования – отличное судейство, радушный прием приезжих команд, - рассказал тренер, представитель городов Ухты и Сосногорска Олег Бочаров. – В зале всегда собирается много зрителей, что, конечно, позитивно сказывается на настрое участников. Я привез на соревнования трех спортсменов из Ухты и одного из Сосногорска. Все ребята выступили отлично, даже лучше, чем мы планировали. Двое юниоров взяли «золото», у взрослых на Чемпионате РК - две серебряные медали и одна «бронза». Все участники нашей команды – учащиеся УГТУ, поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность ректору вуза за особое внимание к физической культуре и спорту, а также помощь, которую он нам оказывает.
На торжественной церемонии закрытия соревнований начальник Управления физической культуры и спорта Кирилл Арабов вручил памятный знак «Лучший спортсмен месяца», учрежденный муниципалитетом, Каиру Магалову, а также дипломы Министерства физической культуры и спорта РК Илье Алехину и Линару Гилемханову, которые стали победителями республиканского конкурса «Моя республика – спортивная республика» в 2016 года в номинации «Лучший тренер-преподаватель РК среди молодых специалистов».
По итогам соревнований лидерами и призёрами в своих весовых категориях стали:
Первенство Республики Коми
- Юниоры
55 кг.
- 1 место- Колесниченко Анатолий (Воркута)
- 2 место- Лисин Лев (Воркута)
- 3 место- Мамедов Равшан (Сыктывкар)
- 3 место- Сметанин Богдан (Усинск)
60 кг
- 1 место- Котов Вадим (Ухта)
- 2 место- Митрофанов Родион (Воркута )
- 3 место- Ротарь Максим (Усинск)
- 3 место - Бочкарев Никита (Воркута)
66 кг
- 1 место- Шатохин Даниил (Воркута)
- 2 место- Васильев Илья (Усинск)
- 3 место- Алексеев Владислав (Воркута)
- 3 место- Перминов Александр (Воркута)
73 кг
- 1 место- Серский Владислав (Воркута)
- 2 место- Табанаков Вадим (Вадим)
- 3 место- Вильткйс Александр (Воркута)
- 3 место- Егоров Игорь (Воркута)
81 кг
- 1 место- Селиванов Алексей (Ухта)
- 2 место- Астахов Артем (Воркута)
- 3 место- Тимофеев Дмитрий (Воркута)
- 3 место - Папахчян Арам (Усинск)
90 кг
- 1 место - Ситников Константин (Сыктывкар )
- 2 место - Засорин Вячеслав (Воркута)
100 кг
- 1 место - Шарипов Дмитрий (Емва)
+100
- 1 место - Вечерков Владимир (Емва)
- 2 место - Лобоченко Иван (Усинск)
- 3 место - Миропольский Константин (Воркута)
- Юниорки
52 кг
- 1 место – Лисина Валерия (Воркута)
- 2 место Третьякова Маргарита (Воркута )
63 кг
- 1 место – Кузнецова Маргарита (Сыктывкар )
+ 78
- 1 место – Чижинок Варвара (Воркута)
Командный зачет
- 1 место – Воркута
- 2 место – Емва
- 3 место – Сыктывкар
Чемпионат Республики Коми.
- среди мужчин
60 кг.
- 1 место – Циммер Виталий (Усинск)
- 2 место – Котов Вадим (Ухта)
- 3 место – Побилевский Даниил (воркута)
- 3 место – Ротарь Максим (Евма)
66 кг.
- 1 место – Гилемханов Линар (Воркута)
- 2 место – Виноградов Евгений (Воркута)
- 3 место – Андреев Александр (Усинск)
- 3 место – Васильев Илья (Усинск)
73 кг.
- 1 место – Гельм Павел (Воркута)
- 2 место – Зеленкин Владимир (Воркута)
- 3 место –Зверев Денис (Воркута)
- 3 место – Табанаков Вадми (Воркута)
81 кг.
- 1 место – Воронов Николай (Воркута)
- 2 место – Селиванов Алексей (Ухта)
- 3 место – Тимофеев Дмитрий (Воркута)
- 3 место – Воробьев Ром ан (Воркута)
90 кг.
- 1 место –Алехин Илья (Воркута)
- 2 место – Маряшин Виталий (Воркута)
- 3 место – Павлов Николай (Ухта)
100 кг.
- 1 место – Маряшин Владислав (Воркута)
- 2 место –Набокин Валентин (Воркута)
- 3 место –Шарипов Дмитрий (Емва)
+100 кг.
- 1 место – Вечерков Дмитрий (Емва)
- 2 место – Митропольский Константин (Воркута)
Абсолютная весовая категория
- 1 место – Маряшин Владислав (Воркута)
- 2 место – Гельм Павел (Воркута)
- 3 место – Воронов Николай (Воркута)
- среди женщин
52 кг.
- 1 место – Лисина Валерия (Воркута)
57 кг.
- 1 место –Шатохина Анастасия (Воркута)
63 кг.
- 1 место – Портнягна Валентина (Сыктывкар)
- 2 место – Тетерина Ольга (Воркута)
- 3 место – Пестрякова Мария (Воркута)
+78 кг.
- 1 место – Чижинок Варвара (Воркута)
Абсолютная весовая категория
- 1 место – Портнягина Валентина (Сыктывкар)
- 2 место – Чижинок Варвара (Воркута)
- 3 место – Шатохина Анастасия (Воркута)
Командный зачет
- 1 место – Воркута
- 2 место – Усинск
- 3 место – Сыктывкар
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