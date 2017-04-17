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17.04.2017 09:49
В "Доме быта" изъяли 700 "пиратских" дисков
Усинцам, привыкшим с 90-х годов покупать там фильмы, придется поискать другую точку сбыта.
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В ходе операции "Контрафакт" полицейскими Усинска изъята видеопродукция из магазина, расположенного в "Доме быта". Около 700 дисков подпадают под признаки контрафактной продукции. Изъятая продукция будет направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение об ответственности распространителя такой продукции.

Напомним, на прошлой неделе в одном из магазинов также в рамках этой операции, были изъяты поддельные часы G-Shock в количестве 14 штук.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

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  • 111
    17.04.2017, 10:48:47
    3
    Стоял ларек с хер знает какого года, а тут взялись.
  • 111
    17.04.2017, 10:50:47
    1
    А кто еще покупает диски?
    Я думал давно с торрентов все качают...
  • Димон
    17.04.2017, 11:12:34
    0
    Зимой на рынке купил часы Rolex за 1 600 руб. Чувствую, что тоже возможен контрафакт, сильно золото окисляется когда рука потеет. Но сказали точно, Швейцария просто конфискат поэтому не дорого.
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