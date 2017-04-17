В "Доме быта" изъяли 700 "пиратских" дисков

Усинцам, привыкшим с 90-х годов покупать там фильмы, придется поискать другую точку сбыта.

В ходе операции "Контрафакт" полицейскими Усинска изъята видеопродукция из магазина, расположенного в "Доме быта". Около 700 дисков подпадают под признаки контрафактной продукции. Изъятая продукция будет направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение об ответственности распространителя такой продукции.

Напомним, на прошлой неделе в одном из магазинов также в рамках этой операции, были изъяты поддельные часы G-Shock в количестве 14 штук.

(с) Усинск.Онлайн