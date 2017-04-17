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17.04.2017 11:35
У Николая Такаева появился аккаунт в Instagramm
Главу города теперь можно найти в этой социальной сети.
Takaev-2.JPG

Николай Такаев, Глава городского округа - председатель Совета города, завёл страничку в "Инстаграмм". Подписаться на неё можно по ссылке www.instagram.com/takaevnikolay

aaapavu.jpg

Напомним, что у Николая Такаева также есть странички в "Вконтакте" и "Фейсбуке". В "ВК" количество подписчиков приближается уже к 6 тысячам.

Не забудьте, кстати, подписаться и на нашу страничку в "Инстаграмме".

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (4)

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  • Ю-ю
    17.04.2017, 11:47:50
    -2
    будем дружить инстаграмами )
  • Аноним
    17.04.2017, 12:09:59
    2
    А нас рать....
  • Улыбнуло
    17.04.2017, 12:18:27
    2
    Особенно благодарственное письмо Такаеву о Орлова. Это как? Руководитель образования благодарит Главу за что? За то что он есть??
    • гость
      17.04.2017, 12:23:03
      -2
      Зайди в инст, и почитай. Он помог школьной лиге ЧГК .
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