У Николая Такаева появился аккаунт в Instagramm

Главу города теперь можно найти в этой социальной сети.

Николай Такаев, Глава городского округа - председатель Совета города, завёл страничку в "Инстаграмм". Подписаться на неё можно по ссылке www.instagram.com/takaevnikolay

Напомним, что у Николая Такаева также есть странички в "Вконтакте" и "Фейсбуке". В "ВК" количество подписчиков приближается уже к 6 тысячам.

Не забудьте, кстати, подписаться и на нашу страничку в "Инстаграмме".

(с) Усинск.Онлайн