Зимник Нарьян-Мар – Усинск закрыт для всех видов транспорта

Дорожные службы приводят главный зимник НАО в нормативное состояние после метели. По данным ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» в настоящий момент на трассе работает более 20 единиц техники. Временная дорога закрыта для всех видов транспорта.

На зимней дороге организовано четыре ледовых переправы через реки Шапкина, Лаявож, Лая и Харьяха. На крутых спусках и подъемах организовано дежурство бульдозеров. Для обозначения ширины полотна дороги и ориентации водителей в условиях пониженной видимости по обе стороны проезжей части установлены заметные на снегу вехи со светоотражающей пленкой через каждые 50 метров.

В текущем сезоне на зимнике открыты три дорожно-ремонтных пункта (ДРП), в которых водители, попавшие в чрезвычайную ситуацию, могут отдохнуть и дождаться необходимой помощи. Между ними, профильным окружным департаментом, службами спасателей и полицией обеспечена бесперебойная связь. Информация о состоянии зимника актуализируется ежедневно дважды в сутки.

О состоянии временной зимней дороги можно узнать на информационных табло, установленных в начале временной автодороги в районе поселка Харьягинский и на Лаявожской дороге и в районе асфальтобетонного завода.