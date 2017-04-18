Скидки на проезд на верхних полках в плацкарте продлеваются на май

Федеральная пассажирская компания продлевает действие акции на проезд в плацкартных вагонах со скидками до 40%.

Акция действует в поездах внутригосударственного сообщения отправлением с 27 апреля по 4 мая и с 15 по 24 мая 2017 года.

Для верхних полок плацкартных вагонов с нумерацией мест №№ 34-54 при покупке билетов действует скидка 40%. Для верхних мест №№ 2-32 скидка составляет 20% при покупке билетов не позднее, чем за 7 суток до даты отправления поезда.

Напомним, ранее АО «ФПК» была объявлена акция о предоставлении скидки до 40% на покупку билетов в плацкартные вагоны поездов внутригосударственного сообщения в период с 15 марта по 26 апреля 2017 года.

Специальный тариф не суммируется со скидками, применяемыми при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу. Скидка не действует при оформлении проездных документов на проезд в плацкартных вагонах скорых фирменных поездов № 146/145 Москва – Назрань и № 61/62 Москва – Нальчик.

Подробную информацию обо всех действующих специальных тарифах можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».