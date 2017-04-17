Прокурор запросил 10 лет для обвиняемого в коррупции директора усинского филиала УГТУ

Как сообщает агентство БНК со ссылкой на данные следствия, в течение пяти лет за денежное вознаграждение Михаил Рожкин передавал студентам готовые контрольные, курсовые и дипломные работы, а затем обеспечивал их защиту. В январе 2015 года при получении 540 тысяч рублей — около половины предполагаемого денежного вознаграждения — он был задержан.
Кроме того, с сентября 2011 года по май 2014 года подсудимый незаконно сдавал помещения филиала в аренду помещения филиала, чем республиканскому бюджету был причинен ущерб в виде упущенной выгоды в размере 838 тысяч рублей.
В ходе судебных прений гособвинитель просил признать Михаила Рожкина виновным по всем инкриминируемым преступлениям и назначить ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима с запретом занимать определенные должности в течение пяти лет.
Когда вычитывать начнем?