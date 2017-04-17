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17.04.2017 13:51
Прокурор запросил 10 лет для обвиняемого в коррупции директора усинского филиала УГТУ
В Усинском городском суде закончились прения по уголовному делу в отношении директора усинского филиала Ухтинского государственного технического университета Михаила Рожкина, которому вменяются получение 20 взяток от студентов-заочников на общую сумму 3,6 млн рублей, а также служебный подлог и превышение должностных полномочий.
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фото: www.usnov.ru

Как сообщает агентство БНК со ссылкой на данные следствия, в течение пяти лет за денежное вознаграждение Михаил Рожкин передавал студентам готовые контрольные, курсовые и дипломные работы, а затем обеспечивал их защиту. В январе 2015 года при получении 540 тысяч рублей — около половины предполагаемого денежного вознаграждения — он был задержан.

Кроме того, с сентября 2011 года по май 2014 года подсудимый незаконно сдавал помещения филиала в аренду помещения филиала, чем республиканскому бюджету был причинен ущерб в виде упущенной выгоды в размере 838 тысяч рублей.

В ходе судебных прений гособвинитель просил признать Михаила Рожкина виновным по всем инкриминируемым преступлениям и назначить ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима с запретом занимать определенные должности в течение пяти лет.

Комментарии (9)

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  • 10 лет за 500 тысяч?
    17.04.2017, 14:00:36
    2
    Тут миллионами баксов воруют - и под домашним арестом сидят, а здесь десятку просят. Ничего не хочу сказать в защиту Рожкина, но судебная система у нас работает как-то неправильно.
  • Гость
    17.04.2017, 14:00:51
    1
    Поддерживаю.
    • БГБ
      17.04.2017, 14:04:00
      -1
      Не поддерживаю.
      Мало.
  • Ливингстон
    17.04.2017, 14:08:37
    0
    подсудимый незаконно сдавал помещения филиала в аренду помещения филиала, чем республиканскому бюджету помещения филиала был причинен ущерб в виде помещения филиала упущенной выгоды в размере помещения филиала


    Когда вычитывать начнем?
  • Шуруп
    17.04.2017, 14:10:29
    1
    Он уже 2 года на СИЗО отчалился. Надо дать 3 и отпустить на удо. На первый раз ему хлипкому хватит.
  • Затойчи
    17.04.2017, 14:11:37
    0
    За сто восемьдесят тысяч купить диплом - нормально . А если 180000 за сессию - гад и сволочь . Мало ему .
  • Очепятка
    17.04.2017, 14:13:07
    0
    Научитесь писать.......
    Кроме того, с сентября 2011 года по май 2014 года подсудимый незаконно сдавал помещения филиала в аренду помещения филиала
  • Владимир
    17.04.2017, 14:15:39
    -1
    Коррупция
    Мало обвинитель запросил...Конфискацию обязательно ...
  • Друг Димона
    17.04.2017, 14:15:43
    1
    Пацан к успеху шел!)))
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