Прокурор запросил 10 лет для обвиняемого в коррупции директора усинского филиала УГТУ

В Усинском городском суде закончились прения по уголовному делу в отношении директора усинского филиала Ухтинского государственного технического университета Михаила Рожкина, которому вменяются получение 20 взяток от студентов-заочников на общую сумму 3,6 млн рублей, а также служебный подлог и превышение должностных полномочий.

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Как сообщает агентство БНК со ссылкой на данные следствия, в течение пяти лет за денежное вознаграждение Михаил Рожкин передавал студентам готовые контрольные, курсовые и дипломные работы, а затем обеспечивал их защиту. В январе 2015 года при получении 540 тысяч рублей — около половины предполагаемого денежного вознаграждения — он был задержан.

Кроме того, с сентября 2011 года по май 2014 года подсудимый незаконно сдавал помещения филиала в аренду помещения филиала, чем республиканскому бюджету был причинен ущерб в виде упущенной выгоды в размере 838 тысяч рублей.

В ходе судебных прений гособвинитель просил признать Михаила Рожкина виновным по всем инкриминируемым преступлениям и назначить ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима с запретом занимать определенные должности в течение пяти лет.