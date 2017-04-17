В стране зафиксировали резкий спад потребления алкоголя и табака

По итогам 2016 года Роспотребнадзор зафиксировал снижение числа алкозависимых пациентов в РФ.

Роспотребнадзор подготовил доклад об итогах работы за 2016 год. Из него следует, что в России на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм, который был поставлен впервые. На 24% уменьшилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях. С курящими также наблюдалась положительная динамика — распространенность потребления табака среди взрослого населения упала на 39%.

Доклад «Об итогах деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2016 году» подписан главой службы Анной Поповой 12 апреля. Он был разослан в федеральные органы исполнительной власти. В Роспотребнадзоре уточнили, что документ был разослан в ведомства «для включения ими своих материалов». Итоговый вариант доклада будет направлен в правительство только в июне, сказали в службе.

Из документа следует, что «в результате осуществления Роспотребнадзором комплекса мероприятий, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкоголем, потребления табака в 2016 году» были достигнуты существенные изменения. Так, на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом алкоголизм, и на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях. В докладе также сказано, что на 39% снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения России. При этом в Роспотребнадзоре не смогли уточнить, на основе каких цифр производился расчет.

Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко напомнила, что, согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан» (323-ФЗ), с 2011 года россияне могут попадать на диспансерное наблюдение только с их добровольного информированного согласия.

— Когда медицинские организации начали соблюдать эти требования, у нас, естественно, уменьшилось количество больных, которых мы берем на диспансерное наблюдение, поэтому в течение последних нескольких лет идет снижение заболеваемости с диагнозом алкоголизм, — пояснила Татьяна Клименко.

По ее словам, есть и второй фактор, оказывающий влияние на улучшение статистики. Дело в том, что активизировались правоохранительные структуры, которые систематически направляют запросы в наркологические организации с требованием предоставить им списки людей, состоящих на диспансерном наблюдении.

— Когда они получают данные, то сравнивают их со списками людей, у которых есть права на вождение транспортных средств, и в результате лишают их прав, — уточнила Татьяна Клименко, добавив, что эта информация постепенно распространяется среди пациентов — люди реже обращаются за медицинской помощью.

Согласно данным Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии, в 2016 году на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм взято почти 95 тыс. человек (в 2015 году этот показатель был больше — 103 тыс. человек). Количество пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, в 2016-м также уменьшилось — до 1,4 млн человек с почти 1,6 млн человек.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков считает данные Роспотребнадзора по алкоголизму верными, но при этом добавляет, что «всё, что происходит с диспансерным наблюдением, не имеет прямой корреляции с общим уровнем употребления психоактивных веществ».

— Диспансерная группа пациентов — те, кто дошел до врача, получил диагноз. Как правило, это та категория пациентов, которая имеет социальные или криминальные проблемы, — пояснил он.

Олег Зыков отметил, что обычно люди отрицают свое заболевание, «поэтому самостоятельный поход к наркологу — эксклюзивная ситуация, обычно это результат каких-то социальных, криминальных процессов вокруг человека». Эксперт подчеркнул, что снижение числа пациентов в диспансерной группе следует рассматривать в контексте тех событий, которые происходят вокруг них, — «к ним перестали относиться как к безвольным негодяям, отношение трансформировалось, в обществе стали понимать, что алкоголизм и наркомания — это болезни, а не негодяйство». Вместе с тем Олег Зыков считает, что распространенность потребления табачных изделий снизилась так значительно не в течение 2016 года, а за последние пять лет.

Предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отметил, что большое количество ограничений в алкогольной и табачной отрасли, принятых в последние годы, способствовало отказу людей от пагубных привычек. В пример он привел запрет на продажу пива в киосках, ограничение продаж спиртного в ночное время, постоянное повышение акцизных сборов и невозможность курить в закрытых помещениях. Дмитрий Янин уверен, что число курящих в 2016 году снизилось лишь на 10%, а общее число курящих в стране составляет около 30 млн человек. При этом, отметил Дмитрий Янин, статистика по смертности от случайных алкогольных отравлений свидетельствует о резких улучшениях. По данным конфедерации, в 2005 году она составляла 41 тыс. человек, а в 2016 году — 8,3 тыс. человек.