Эксперты прогнозируют 15-процентное снижение цен на электронику

Вспомним прошедший 2016 год. Тенденция рынка бытовой и цифровой техники была прямо противоположной: техника дорожала, а вместе с ней и такие устройства, как фотоаппараты, ноутбуки, смарфоны и другие.

По заверениям аналитиков нынешняя экономическая ситуация позволяет прогнозировать снижение цен на электронику. Например, закупочные цены выходят для ритейлеров на 5-7% ниже, чем в 2016 году, на фоне укрепившейся национальной валюты. Примерно на столько же стоит ожидать снижения розничных цен. Это должно оживить рынок, на котором уже два года цены зависели только от проводимых поставщиками акций.

При этом, в случае сохранения рублем текущих позиций, рынок электроники может вырасти на 20%. По мнению аналитиков, быстро подешевеют в этом случае мобильные телефоны и планшетные компьютеры. Этому должна способствовать и высокая частота обновления модельного ряда в данном сегменте. Уже через полгода данные устройства могут подешеветь на 15%. Дополнительно до 5% от цены могут отнять и вышедшие к этому времени новинки.

Снижение цен замедляет объединение самых крупных игроков. Сегодня они занимают более 50% рынка и устанавливают собственную политику цен. Поэтому, из-за снижения конкуренции, замедляется удешевление товаров.

Однако, не стоит забывать о том, что ситуация может измениться в любой момент. В особенности, это вероятно в том случае, если курс иностранной валюты резко увеличится.