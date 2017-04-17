Новости от партнеров: в смертельном ДТП в Удорском районе пострадало 40 человек

Сегодня днем на автодороге Усогорск-Кослан в Удорском районе столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В аварии различные травмы получили 40 пассажиров, из них 18 человек были госпитализированы в Удорскую районную больницу, а один скончался на месте.

Сейчас в реанимации в тяжелом состоянии находятся три человека, в том числе двое детей. Еще 15 человек были размещены в отделении хирургии, 19 человек оставлены под амбулаторным наблюдением врачей.

На данный момент подтверждается информация только об одном погибшем – водителе рейсового автобуса ПАЗ. По факту смертельной аварии проводится доследственная проверка.

Сегодня в Удорскую ЦРБ, куда доставлены пострадавшие при столкновении грузовика и рейсового автобуса, вылетят хирург, травматолог и нейрохирург из разных медицинских учреждений республики. На помощь пострадавшим в сегодняшней аварии медики прибудут в 17 часов. В Усогорск запланирован вылет вертолета со специалистами республиканского Центра медицины катастроф и оперативной группы ГУ МЧС России по Коми.