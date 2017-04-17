"Черная" заработная плата

Администрация городского округа «Усинск» обращается к гражданам с просьбой сообщать о нелегальных трудовых отношениях и фактах выплаты "черной" заработной платы на территории городского округа «Усинск».

Зарплата в конверте — виды и ответственность

Многие предприятия использует различные схемы с целью уклонения от обязательных платежей. Ведь организации необходимо производить регулярные налоговые отчисления, выплаты в пенсионный фонд и фонд социального страхования.

Размер указанных выплат зависит от объема заработной платы сотрудникам. Поэтому работодатели стараются максимально сократить зарплатную, то есть официальную часть выплат.

Так сформировалась практика выдачи платы в конвертах, которая может быть серой или черной.

Черная зарплата

Плата в конверте представляет собой неофициальный доход работника. Организация не заключает трудовой договор и осуществление рабочей деятельности происходит без какого-либо документального оформления.

Соответственно, такой работник не указывается в штатном расписании и государственные фискальные органы о нем ничего не знают. А оплата его работы производится в конверте и называется черной.

Черная выплата в конверте выгодна работодателю, ведь на каждом неофициально проведенном сотруднике предприятие экономит значительные средства. Вместе с тем, государство теряет эти же деньги, которые и сэкономил работодатель за счет оплаты в конверте.

Куда жаловаться на черную зарплату

Такая оплата в конверте нарушает интересы не только государства, но и работника. Ведь у него не идет пенсионный стаж, не накапливаются страховые выплаты и так далее. Поэтому черная оплата в конверте является крайне невыгодной.

Если он решит сообщить об этом в государственные органы, то имеется несколько вариантов. Жалоба в налоговую инспекцию на работодателя черная зарплата позволит привлечь внимание к проблеме со стороны налоговых органов.

Ведь черные выплаты являются уклонением организации от уплаты налогов. Поэтому налоговая инспекция сможет провести проверку и выявить факт налогового нарушения.

Подавать жалобы можно также в трудовую инспекцию или прокуратуру. Рекомендуется обращаться именно в прокуратуру. Данный орган наделен наиболее широкими полномочиями. При установлении налогового правонарушения прокуратура передаст соответствующие материалы в инспекцию.

Черная зарплата ответственность работодателя 2017

При определении ответственности за черную зарплату следует понимать, что она зависит от объема неуплаченного налога. Если сумма сокрытых платежей не превышает 5 000 000 рублей, то работник может рассчитывать на привлечение работодателя к налоговой ответственности.

При этом будет назначен крупный штраф. Налагать штраф на работодателя вправе налоговая инспекция. Конкретный размер штрафа будет зависеть от объема укрытых налогов.

К примеру, штраф может составить до 80% от такой суммы. При этом налоговые отчисление все-таки придется провести.

Как получить черную зарплату при увольнении

Существует единственный вариант увольнения, при котором возможно получить заработную плату, которая выплачивалась в конверте. Для этого необходимо признать факт трудовых отношений с работодателем. Для этого работнику следует обратиться в суд. При этом нужно будет доказать факт получения заработной платы в конверте и осуществления трудовой деятельности.

Сделать это можно с помощью свидетелей. В этом смысле поможет обращение в ту же прокуратуру, ведь результаты прокурорского проверки можно будет представить суду в качестве доказательство получения платы.

Как в суде доказать черную зарплату

Как сказано выше, лучшим доказательством станут свидетельские показания. Кроме того, важную роль могут сыграть выписки о движении средств по банковской карте.

Тем более, что в банке можно будет запросить сведения об организации, которая перечисляла средства на карту.

Серая зарплата

Серая зарплата представляет собой еще один способ ухода от полного налогообложения. В этом случае работник официально получает минимальную заработную плату. Это и прописано в трудовом договоре с ним. То есть, сотруднику выплачивается, например, 9000 рублей в месяц. А еще 30 000 рублей он получает в конверте.

Подобные серые выплаты также нарушают интересы персонала, ведь уменьшаются его пенсионные и социальные выплаты, что обусловит маленькую пенсию и другие негативные последствия.

Серая зарплата ответственность работника

Суд или другие органы не привлекают к ответственности лиц, которым выплачивается серый доход. Если такое положение вещей не устраивает, то куда жаловаться на серую зарплату, определено законодательством.

Лицо может обратиться в налоговые органы, трудовую инспекцию или прокуратуру.

Также, администрация городского округа "Усинск" готова помочь в разрешении спорных трудовых отношений, связанных с выплатой "черной" заработной платы.

Если Вам или Вашим близким, выплачивают заработную плату «в конверте», работодатель уклоняется от заключения трудового договора, Вы можете обратиться по телефону «горячей линии» администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 8(82144) 29-4-79, а также по e-mail: .