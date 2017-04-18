Владельцев квартир освободят от поверки приборов учета

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов призвал освободить население от "поверочных повинностей" в ЖКХ и возложить обязательства по поверке бытовых приборов учета на управляющие компании. Эту задачу он перечислил в числе первоочередных на коллегии ведомства.

Сейчас люди обязаны самостоятельно обеспечивать поверку приборов учета потребления коммунальных ресурсов в квартирах. Этим пользуются мошенники, обычно даже не имеющие права на проведение поверок. Они обзванивают жильцов, ходят по подъездам и расклеивают объявления, напирая на то, что истекает установленный законом или неким графиком срок.

"Коллективных" поверок в принципе быть не может - у каждого прибора срок поверки свой, он зависит от межповерочного интервала и даты введения счетчика в эксплуатацию. Но далеко не у всех есть возможность разбираться в этих тонкостях. Особенно часто мошенникам удается воспользоваться доверчивостью пожилых людей.

Как будут оплачиваться услуги по поверке в случае передачи обязательств управляющим компаниям, пока неясно, инициативу Росстандарта должны поддержать минстрой и минпромторг, а затем правительство.

Передача поверки счетчиков воды управляющим компаниям лишит мошенников огромного бизнеса

На коллегии Росстандарта Алексей Абрамов также предложил с этого года выделять специальные субсидии компаниям на ведение секретариатов международных технических комитетов, чтобы восстановить присутствие России в Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии. Это позволит компаниям задавать собственные стандарты в отрасли и тем самым дает важное конкурентное преимущество экспортерам на глобальном рынке.

Сейчас российские компании получают субсидии на участие в разработке стандартов, "поддерживающих" техрегламенты. Благодаря этому за последние три года доля стандартов, разработанных бизнесом, выросла с 7 до 15 процентов, а к 2020 году за счет бизнеса и государственно-частного партнерства должна разрабатываться основная часть стандартов, сказал Алексей Абрамов.

Для экономики эффект от применения ГОСТов оценивается в триллион рублей ежегодно, он многократно перекрывает затраты государства на стандартизацию, подчеркнул глава минпромторга Денис Мантуров.

Доля "советских" ГОСТов в фонде стандартов сократилась за последние пять лет с 75 до 43 процентов. До 2025 года Росстандарт планирует в основном завершить модернизацию фонда стандартов, в том числе заменить или отменить около 14 тысяч ГОСТов, принятых в советское время, а также разработать не менее 3 тысяч современных стандартов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сейчас действующими являются свыше 33 тысяч ГОСТов, но в реальности они лишь частично востребованы промышленностью. Вовлечение бизнеса в обновление стандартов должно решить эту проблему.

Денис Мантуров поддержал создание Росстандартом Национальной системы сертификации (НСС) в качестве единственной системы, подтверждающей соответствие продукции и услуг ГОСТам. По его словам, эта система должна стать "ключом не только к сердцу потребителей в России, но и к зарубежным рынкам".

Создание НСС означает радикальную реформу контроля качества продукции. Производители и поставщики, которые захотят использовать знак ГОСТа, должны будут согласиться на внезапные проверки продукции на любом этапе ее оборота; для проверок образцы будут отбираться в том числе с полок магазинов.

Прием заявок на сертификацию в новой системе начнется в мае в семи "пилотных" регионах, в августе их число будет увеличено, в 2018 году национальная система сертификации должна заработать во всех региональных центрах Росстандарта, обладающих необходимой испытательной базой и экспертами по сертификации.