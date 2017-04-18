Эксперты рассказали об особенностях поддержки бизнеса в Усинске

В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась «Прямая линия» на тему: «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет местного бюджета».

На вопросы граждан ответил руководитель Управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО «Усинск» Сафиуллин Руслан Равилович, эксперт «РЭС» Илона Пономаренко.

Были заданы следующие вопросы:

Какие структуры в городе поддерживают развитие предпринимательства, и кто конкретно отвечает за предпринимательство в городе?

— Это управление экономического развития, также есть координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, председателем которого является заместитель руководителя администрации. Эти две структуры и занимаются развитием предпринимательства

Какую поддержку можно получить начинающему предпринимателю?

— У нас существует поддержка субъектов малого предпринимательства зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории г.Усинка не более одного года. Вы можете получить грант в связи с началом предпринимательской деятельности. Данный грант предусматривает субсидию в размере 85% от вложений в реализацию проекта и не более 500тыс. руб. Т.е. 15% должны быть ваши собственные средства и 85% будет софинансироваться из федерального, республиканского и городского бюджетов.

Что такое грант?

— Грант – разовая субсидия на начало предпринимательской деятельности. Чтобы его получить, нужно иметь бизнес-проект прошедший конкурсный отбор, деятельность должна быть зарегистрирована в налоговом органе на территории Усинска и осуществляться на территории города не более 1 года.

Сколько времени ожидать решения по заявке на субсидию?

— Предельный срок рассмотрения заявки 45 дней с момента подачи.

Что предусматривает грант на поддержку сельхоз производителей?

— Должны быть зарегистрированы хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, хозяйственные или потребительские кооперативы, крестьянские, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Грант предоставляется на ведение предпринимательской деятельности на оплату основных расходов, на оплату составления сметы, документации, аренды помещений для осуществления предпринимательской деятельности и оплату коммунальных услуг.

В Усинске транспортные издержки существенно влияют на стоимость продукции, открытие автомобильной дороги могло бы существенно снизить ценники в магазинах. Насколько реально окончание строительства автодороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск в конце 2018 года?

– По информации Минстроя РК, до ноября 2018 года предстоит реконструировать 34,5 километра дороги на участке п. Малая Пера – Ираёль и построить 45,6 километра дороги на участке п. Ираёль – п. Каджером. В настоящее время заключён государственный контракт и ведутся работы по строительству мостового перехода через реку Лыжу. Планируемый срок ввода в эксплуатацию моста – 2019 год. После завершения строительства предполагается организовать паромное сообщение Усть-Уса – Усть-Лыжа, позволяющее перевозить одновременно людей и автотранспорт. Ответ дополнила Илона Пономаренко, принимавшая участие во встрече с Главой РК Сергеем Гапликовым во время его визита в Усинск 9 марта: вопрос об автодороге поднимался, и Сергей Анатольевич рассказал, что строительство идет с опережением срока, и заверил, что дорога будет введена в строй в 2018 году. Это, по его словам, стало возможным еще и благодаря договоренности о сотрудничестве с ЛУКОЙЛом.