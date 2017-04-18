"Где деньги, Зин?" или куда тратятся денежные средства собственников жилья в Усинске

На этот вопрос каждый усинец сможет получить ответ непосредственно от лиц, ответственных за расходование денежных средств на ЖКХ.



Каждую среду в 18 часов в большом зале администрации городского округа "Усинск" управляющие компании Усинска и представители власти проводят открытые встречи с населением, на которых можно получить информацию за отчётный период деятельности.

Собственникам жилья в Усинске предоставляется уникальная возможность задать все волнующие вопросы: качество уборки территории, подъездов, вывоз мусора, придомовое хозяйство, ремонт, парковочные места и т. д.



