В эту пятницу зимник Усинск-Печора "рухнет"

С 21 апреля зимняя автодорога и ледовая переправа через реку Печора в районе села Усть-Уса закроется для проезда автотранспорта.

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МО ГО "Усинск" информирует население города Усинска, руководителей предприятий, учреждений, организаций, а также всех заинтересованных лиц о закрытии с 21 апреля зимней автомобильной дороги «Усть-Уса — Печора».

С 21 апреля прекращается обслуживание ледовых переправ через р. Печора, притоки Ыджид — Ошкурья, Виловатник. Выезд на зимнюю автодорогу после закрытия ледовых переправ будет запрещен.

(с) Усинск.Онлайн