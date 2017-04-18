18.04.2017 11:31
В эту пятницу зимник Усинск-Печора "рухнет"
С 21 апреля зимняя автодорога и ледовая переправа через реку Печора в районе села Усть-Уса закроется для проезда автотранспорта.
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МО ГО "Усинск" информирует население города Усинска, руководителей предприятий, учреждений, организаций, а также всех заинтересованных лиц о закрытии с 21 апреля зимней автомобильной дороги «Усть-Уса — Печора».
С 21 апреля прекращается обслуживание ледовых переправ через р. Печора, притоки Ыджид — Ошкурья, Виловатник. Выезд на зимнюю автодорогу после закрытия ледовых переправ будет запрещен.
(с) Усинск.Онлайн
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