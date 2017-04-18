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18.04.2017 11:31
В эту пятницу зимник Усинск-Печора "рухнет"
С 21 апреля зимняя автодорога и ледовая переправа через реку Печора в районе села Усть-Уса закроется для проезда автотранспорта.
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МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МО ГО "Усинск" информирует население города Усинска, руководителей предприятий, учреждений, организаций, а также всех заинтересованных лиц о закрытии с 21 апреля зимней автомобильной дороги «Усть-Уса — Печора».

С 21 апреля прекращается обслуживание ледовых переправ через р. Печора, притоки Ыджид — Ошкурья, Виловатник. Выезд на зимнюю автодорогу после закрытия ледовых переправ будет запрещен.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (4)

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  • Водитель
    18.04.2017, 12:02:47
    0
    Прям рухнет?!!!
  • Черчиль
    18.04.2017, 12:05:53
    0
    Ага!
    Кто проедет, под тем и рухнет!!!
  • Вася
    18.04.2017, 12:29:50
    1
    До первого утопленника не закроется.
  • Иван
    18.04.2017, 12:54:22
    1
    Тотальный диктант.
    "Выезда" на зимнюю автодорогу после закрытия ледовых переправ запрещен. Что за таджик у Вас тексты пишет?
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