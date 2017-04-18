Жители Усинска могут оформить права собственности на гараж

Оформление права собственности на гараж в гаражно-строительном комплексе – это залог того, что в дальнейшем правообладатель сможет свободно распоряжаться объектом недвижимости на свое усмотрение, то есть продавать, сдавать, перестраивать, завещать.

При этом у граждан возникает множество вопросов: как зарегистрировать права на гараж по закону?

Гаражно-строительный комплекс (ГСК) представляет собой одно или несколько зданий, в состав которых входят гаражные боксы. Гаражные боксы являются помещениями в этих зданиях. Чтобы зарегистрировать право собственности на гараж (помещение), сначала необходимо удостовериться в том, что здание и помещение поставлены на кадастровый учет. Это значит, что сведения о них должны содержаться в Едином государственном реестре недвижимости.

Чтобы узнать, осуществлен ли кадастровый учет гаража, необходимо обратиться с запросом о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости в офисы приема-выдачи документов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми (Федеральной кадастровой палаты по Республике Коми) или многофункционального центра «Мои документы». Данная услуга является платной.

Если сведения о гараже содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, то заявителю достаточно обратиться в вышеуказанные офисы приема-выдачи документов с заявлением о регистрации права на гараж (оригинал заявления в единственном экземпляре), представив правоустанавливающие документы на объект недвижимости (оригинал документов и копия) и оплатив государственную пошлину. Для физических лиц размер госпошлины составляет 2000 рублей.

В случае, если гараж не поставлен на государственный кадастровый учет, то необходимо осуществить кадастровый учет и оформить права собственности. Государственный кадастровый учет и регистрация права собственности объектов недвижимости (в том числе зданий и помещений) осуществляется в этом случае одновременно, в соответствии с вступившим в силу 1 января 2017 года Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

Заявитель также обращается в офисы приема-выдачи документов Федеральной кадастровой палаты по Республике Коми или многофункционального центра «Мои документы». Если от имени физического лица обращается его представитель, то с заявлением необходимо представить нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую соответствующие полномочия представителя заявителя. Гражданин подает заявление о кадастровом учете и регистрации права на гараж (оригинал заявления в единственном экземпляре), правоустанавливающие документы на объект недвижимости (оригиналы документов и копия), технический план на гараж (в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера), и оплачивает государственную пошлину.

Причем, если в отношении гаража органами, осуществлявшими ранее инвентаризацию объектов капитального строительства (например, БТИ), был проведен технический учет, то такие гаражи признаются ранее учтенными объектами недвижимости и в отношении них не требуется подготовка технического плана. Кадастровый учет таких гаражей осуществляется на основании заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости.

В соответствии с Законом срок рассмотрения заявления по кадастровому учету составляет пять рабочих дней, по заявлению об одновременном кадастровом учете и регистрации прав - 10 рабочих дней. В случае передачи документов через многофункциональные центры «Мои документы», сроки рассмотрения заявления увеличиваются еще на два рабочих дня.

Дополнительно отметим, что технический план подготавливается кадастровым инженером. Кадастровый инженер — это физическое лицо, которое является членом саморегулируемой организации (СРО). На сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра имеется информация о кадастровых инженерах не только в Республике Коми, но и Российской Федерации.