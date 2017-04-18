В Усинске массовые проблемы с банкоматами Сбербанка

Последние несколько дней в социальных сетях усинцы жалуются на плохую работу банкоматов Сбербанка. Учитывая, что снятие наличных средств через терминал другого банка влечет потерю денежных средств из-за установленной комиссии, естественно, что такое положение дел, у клиентов Сбербанка в Усинске, вызывает только негативные реакции.

Так, возмущается житель Усинска - «Лозунг сбербанка-ПЕРЕХОДИМ НА БЕЗНАЛ!! Так вы бы хоть наладили систему! Банкоматы тупят, не работают, за любое смс на 900 берут плату, в окнах тоже тупят!»

Вот еще одна неприятная история, которая приключилась с клиентом Сбербанка в Усинске.

«Была произведена попытка внесения средств в размере 40 000 рублей на карту Сбербанка России через терминал в Усинске. В результате чего выдан чек с сообщением: ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОЙ ОПЕРАЦИИ СУММА: 5000 руб "Внимание! Часть принятых купюр была не распознана и не зачислена. По вопросу зачисления нераспознанной суммы просьба обратиться в службу поддержки 8-800..... Или с этим чеком и паспортом в ближайшее подразделение сбербанка. Спасибо." Звонки в Банк результата не дали. В этот же день, в рабочее время было подано заявление о данном инциденте. Сотрудниками банка было дано разъяснение, что при данных случаях делается срочная инкассация, которую я дождался в банке и сумма 40 000 руб. была выявлена как излишки банкомата. После чего сотрудники Отделения Сбербанка уверили меня, что в течение суток данные средства я должен увидеть у себя на счете. Но уже несколько дней данных денежных средств нет в наличии. Позвонил в горячую линию Сбербанка по номеру, чтобы мне разъяснили ситуацию и назвали конкретные сроки решения моей проблемы, на что я получил ответ: срок возврата средств составляет 30 рабочих дней, что я считаю неприемлемым в сложившейся ситуации.»

На все жалобы клиентов Сбербанк отвечает стандартно – обращаться в службу поддержки. О возмещение денежных потерь клиентам из-за недостаточного уровня технической поддержки терминалов речи не идет.